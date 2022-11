Porsche gomme peu à peu ses inquiétudes liées à la fiabilité

La Porsche 963 est à deux mois de son entrée en compétition, prévue lors des 24 Heures de Daytona en janvier prochain. Le constructeur allemand fera alors son grand retour en prototype sur cette épreuve prestigieuse comptant pour l'IMSA, avant d'engager également en WEC cette machine répondant au règlement LDMh. Des concurrents ayant opté pour cette voie technique, Porsche semble être le plus avancé puisque la 963 a accumulé les kilomètres d'essais. La confiance est toutefois relative, même si l'équipe d'usine associée au Team Penske estime avoir progressé de manière cruciale ces derniers temps sur le plan de la fiabilité.

"Je dirais que l'on fait de bons progrès", commente auprès de Motorsport.com Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport. "C'est un programme très difficile. On a traversé des moments difficiles et il est certain que ce sera court, mais come toujours, je suis très optimiste et je pense que l'on sera prêt pour la course de 24 heures. C'est toujours une approche difficile quand la première course de la saison dure 24 heures, c'est très exigeant. Il y a encore des choses à faire, tout n'est pas encore réglé. Je dirais que l'on fait vraiment de bons pas en avant mais il y a encore du travail."

Le mois dernier, Porsche a bouclé une séance d'essais de quatre jours sur l'éprouvant circuit de Sebring. À cette occasion, la 963 a été mise à l'épreuve d'un test de 36 heures, portant son kilométrage total depuis ses premiers tours de roue à 26 500. Une distance parcourue avec deux châssis pendant le développement. L'objectif affiché en début d'année de franchir la barre des 30 000 km d'essais est donc toujours d'actualité puisque d'autres tests sont programmés le mois prochain.

Thomas Laudenbach ne s'en cache pas, Porsche avait il y a encore peu de temps des réserves quant à la fiabilité de son prototype. Néanmoins, les essais menés à Sebring ont rassuré le clan allemand, qui juge envisageable désormais de "survivre" à une course de 24 heures.

"Je serais heureux d'avoir plus de temps d'essais, mais on a fait une simulation d'endurance à Sebring, avec des sujets mineurs en suspens", avance le dirigeant. "Je dirais donc que j'espère que ça ira plutôt bien au niveau de la fiabilité. Avant les essais à Sebring, j'étais un peu inquiet sur ce point. Je dirais que le test de Sebring, surtout en ce qui concerne la fiabilité, nous a enseigné qu'il y avait de bonnes chances de survivre sur toute la distance. Non seulement parce que l'on a fait beaucoup de kilomètres, ce qui est assurément le plus important, mais aussi grâce aux points que nous avons résolus. Ils étaient tous mineurs. C'est bien de les trouver, c'est pour ça qu'on fait un test d'endurance. Comme toujours, en tant qu'ingénieur ou patron de Porsche Motorsport, on aimerait avoir plus de temps pour se préparer. Mais je n'ai jamais vu de situation différente de celle-ci quand on arrive avec une nouvelle voiture sur la première course."

Propos recueillis par Rachit Thukral