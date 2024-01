Porsche et Penske ont conquis Daytona et veulent remettre ça au Mans

C'est associé au Team Penske que Porsche a remporté dimanche les 24 Heures de Daytona : Dane Cameron, Matt Campbell, Josef Newgarden et Felipe Nasr se sont imposés au volant de la Porsche 963 LMDh n°7 en sortant vainqueurs d'un duel serré face à Cadillac.

Pour le constructeur allemand, c'est le 19e succès sur cette épreuve et pour Roger Penske, c'est le deuxième après celui de... 1969 avec la Lola T70-Chevrolet ! "J'ai du mal à y croire", a d'ailleurs lancé l'Américain à l'arrivée. "C'est l'une de nos plus grandes victoires. Désormais, on doit viser la plus grande, au Mans, vous le savez."

"Quand on repense à 1969, on était venus ici avec une Lola", s'est-il ensuite souvenu au micro de NBC. "Les choses étaient très différentes à l'époque, mais quand on pense à aujourd'hui, c'est la plus grosse affluence qu'il y ait jamais eu ici pour une course d'Endurance. Chapeau à l'IMSA, à Porsche évidemment qui nous fournit le matériel, mais aussi aux pilotes et à Felipe à la fin."

À 86 ans, Roger Penske en a vécu des week-ends de course, et son émotion non feinte traduisait l'importance à ses yeux de ce succès. Comme il l'a annoncé, toute son attention est désormais portée aux 24 Heures du Mans, où Porsche se rendra en juin prochain pour la deuxième année consécutive avec le soutien du Team Penske. Il faudra toutefois y faire face à d'autres constructeurs LMDh, mais aussi et surtout aux concurrents LMH que sont Ferrari, Toyota et Peugeot.

"La bonne nouvelle, c'est que l'on sait que la voiture peut le faire", souffle Urs Kuratle, directeur de Porsche Motorsport. "Je crois que l'on a démontré de manière assez impressionnante que les quatre voitures avaient disputé la course sans rencontrer de problèmes techniques majeurs, et ça nous aide beaucoup. Mais il n'y a aucun secret non plus quant au fait que l'on n'est pas encore tout à fait au point. Il y a encore beaucoup à faire de notre côté avant les 24 Heures du Mans et toutes les autres courses."

La Porsche victorieuse des 24H de Daytona.

Porsche attend aussi de savoir si l'autorisation lui sera donnée de faire évoluer le moteur V8 biturbo qui propulse son prototype LMDh, ce qui pourrait alors lui laisser une chance de le faire débuter en compétition dans la Sarthe.

Outre son package technique en net progrès, la marque allemande souligne également le niveau de performance de tous ses pilotes à Daytona, qui constitue là aussi un point fort qui a toute son importance.

"Le fait que chacun de nos quatre pilotes [victorieux] ait mené la course à un moment donné montre à quel point ils ont été forts de bout en bout", fait remarquer Jonathan Diuguid, directeur général du Team Penske. "La voiture n°7 et la voiture n°6 étaient en lice pour la victoire. Felipe a conclu la course, mais aucun des quatre n'a fait le moindre faux pas et c'est ce qui nous a permis d'être en position de l'emporter."

Le classement des 24H de Daytona 2024