Porsche et Penske : deux grands noms réunis en Endurance !

Cinq mois après avoir annoncé son retour au plus haut niveau de l'Endurance, Porsche franchit un nouveau cap important dans son projet LMDh. Le constructeur allemand a décidé d'unir ses forces avec le Team Penske, dans le cadre d'un accord pluriannuel qui verra les deux entités collaborer rapidement et faire cause commune dès l'entrée en piste du nouveau prototype en 2023.

Emblématique écurie américaine à succès fondée en 1966, Penske travaillera étroitement avec les forces vives de Porsche à Weissach et sera chargé de faire rouler les deux prototypes d'usine en FIA WEC et en IMSA sous la nouvelle bannière Porsche Penske Motorsport, soit un total de quatre autos. Porsche installera également une base opérationnelle aux États-Unis, à Mooresville en Caroline du Nord, fief de Penske. La marque a l'intention de participer à l'intégralité des courses des deux championnats, au moins en 2023.

"Nous sommes ravis d'avoir réussi à nouer ce partenariat avec Team Penske", annonce Oliver Blume, PDG de Porsche AG. "Pour la première fois dans l'Histoire de Porsche Motorsport, notre entreprise aura une équipe internationale engagée dans les deux plus grands championnats d'Endurance au monde. C'est à ces fins que nous construisons les bases de l'équipe de part et d'autre de l'Atlantique. Cela nous permettra de créer les structures optimales dont nous aurons besoin pour décrocher des victoires au Mans, à Daytona et à Sebring, par exemple."

Attendue en 2023, la réglementation LMDh permettra en effet aux constructeurs qui le souhaitent de s'engager avec la même auto aussi bien en WEC qu'en IMSA et de concourir pour ces épreuves prestigieuses évoquées par le grand patron de Porsche. Techniquement, le LMDh consiste en un châssis LMP2 (Dallara, Ligier, Multimatic ou Oreca) propulsé par un moteur dont la conception reste libre, couplé à un système hybride standard pour une puissance totale maximale de 500 kW. Outre Porsche, Audi et Acura ont officialisé des projets du même type.

Cette association entre Porsche et Penske n'est pas une première puisqu'elles ont déjà œuvré ensemble entre 2006 et 2008 à l'époque de l'American Le Mans Seires avec la Porsche RS Spyder dans la catégorie LMP2. Le tandem avait conquis tous les titres durant ces trois années.

"Team Penske s'est fait un nom avec des succès presque inégalés en sport automobile", souligne Fritz Enzinger, directeur de Porsche Motorsport. "Cependant, dans la longue liste des victoires à ce jour, il manque les 24 Heures du Mans. J'espère que nous pourrons cocher cette victoire en 2023 avec Porsche Penske Motorsport. Ce serait alors la 20e victoire de Porsche dans la Sarthe, et un rêve qui deviendrait réalité."

Roger Penske ne cache pas que cette annonce fait de ce jour une "fierté pour toute l'entreprise" et que l'objectif est évidemment de conquérir "des victoires et des titres à l'avenir". En plus de ce programme officiel, Porsche précise que son futur prototype LMDh sera mis à la disposition d'équipes clientes dès la première année de son exploitation. "Ces équipes partenaires obtiendront tout notre soutien", promet Michael Steiner, chargé de la Recherche et du Développement chez Porsche. "Les connaissances acquises via notre programme d'usine seront partagées avec eux."