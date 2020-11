Porsche voulait Ricciardo pour les 24 Heures du Mans 2015

Au détour d'une question concernant son futur patron chez McLaren, Daniel Ricciardo s'est laissé aller à une petite révélation. L'Australien aurait pu participer aux 24 Heures du Mans 2015 avec Porsche, après avoir entamé des discussions avec le constructeur allemand. L'écurie Red Bull Racing avait finalement coupé court à cette possibilité.

Aujourd'hui chez Renault, Ricciardo va quitter l'écurie tricolore à l'issue de la saison et rejoindra McLaren en 2021 pour remplacer Carlos Sainz, partant chez Ferrari. Interrogé sur ses futures relations avec Andreas Seidl, il a dévoilé le projet avorté d'il y a cinq ans. Avant de prendre la tête de McLaren, l'Allemand était aux commandes du programme LMP1 de Porsche en WEC.

"Andreas est quelqu'un avec qui j'ai vraiment hâte de travailler", confie Ricciardo. "J'ai été en contact avec lui pour la première fois en 2014 je crois. À l'époque, on a un peu essayé de me pousser à faire les 24 Heures du Mans avec Porsche, et il y avait eu quelques petites discussions. Mais j'ai entendu des gens qui ont travaillé avec lui en parler en termes très élogieux. J'ai hâte."

Informé de cette révélation, Seidl a confirmé la version de celui qu'il aura finalement sous ses ordres l'an prochain. Porsche voulait Ricciardo pour sa troisième voiture au Mans en 2015. Celle-ci avait finalement été confiée à Nico Hülkenberg, Earl Bamber et Nick Tandy… et les trois hommes s'étaient imposés dans la Sarthe pour leur première participation !

"Oui, nous avons eu quelques discussions à l'époque", acquiesce Seidl. "Malheureusement, il n'avait pas obtenu la permission de rejoindre le projet. Je crois que ça aurait été une expérience intéressante pour nous comme pour lui. La voiture qu'il était supposé piloter a finalement gagné les 24 Heures du Mans."

"Daniel a toujours été un pilote que j'ai suivi tout au long de sa carrière en F1. J'appréciais déjà ses performances en piste, mais aussi la manière dont il se comporte hors de la voiture avec son optimisme, qui est vraiment quelque chose de très important pour moi au sein d'une équipe. Je suis tout simplement heureux que ça se fasse enfin l'an prochain, et j'ai hâte qu'il nous rejoigne en janvier."

L'an dernier, Porsche avait également révélé avoir planché sur une "dream team" pour 2016, dans l'espoir d'aligner un trio Alonso-Hülkenberg-Montoya après le retentissement de la victoire du pilote allemand en juin 2015. En vain.