Le programme complet des 24 Heures du Mans 2022

Après deux éditions largement perturbées par la crise sanitaire, les 24 Heures du Mans enregistrent un retour à la normale qui comblera le public pour la 90e édition. Le format a évolué, plus resserré désormais, mais les animations sont de retour et la proximité entre les spectateurs et les acteurs rétablie : trois ans après, les retrouvailles débuteront dès vendredi avec le pesage, qui fait son grand retour dans le centre-ville du Mans.

Dès dimanche, les concurrents seront en piste pour la Journée Test, désormais organisée une semaine seulement avant la course. Il y aura donc peu de répit avant d'enchaîner sur la folle semaine, qui promet beaucoup d'activité en piste avec pas moins de dix heures d'essais libres et deux heures d'essais qualificatifs. Le rendez-vous de l'Hyperpole, instauré depuis 2020, est fixé le jeudi soir à 20 heures !

Le lendemain, la grande fête sera enfin de mise, sur le circuit d'abord avec la visite des stands pour les spectateurs munis d'un billet, puis dans les rues du Mans, entièrement gratuitement, avec l'organisation de la première parade des pilotes depuis 2019. Une dernière occasion d'approcher les coureurs avant de plonger, le lendemain, dans la plus grande course d'Endurance au monde.

Le départ sera donné à 16 heures le samedi 11 juin puisque l'Automobile Club de l'Ouest a décidé, il y a quelques années déjà, de revenir à cet horaire traditionnel qui avait été laissé de côté pendant de nombreuses années.

Le programme complet Vendredi 3 juin 10h00 - 19h00 Vérifications administratives et techniques (Place de la République) Samedi 4 juin 10h00 - 15h00 Vérifications administratives et techniques (Place de la République) Dimanche 5 juin 09h00 - 13h00 14h00 - 18h00 Journée Test Mardi 7 juin 14h00 - 15h00 Séance d'autographes (pitlane) 14h00 - 17h00 Visite des stands 15h30 - 17h00 Pit-stop challenge Mercredi 8 juin 14h00 - 17h00 Essais Libres 1 19h00 - 20h00 Essais qualificatifs 22h00 - 00h00 Essais Libres 2 Jeudi 9 juin 15h00 - 18h00 Essais Libres 3 20h00 - 20h30 Hyperpole 22h00 - 00h00 Essais Libres 4 Vendredi 10 juin 14h30 - 19h00 Visite des stands 17h00 - 19h00 Parade des pilotes (centre-ville) Samedi 11 juin 10h30 - 10h45 Warm-up 16h00 Départ de la 90e édition Dimanche 12 juin 16h00 Arrivée de la 90e édition

