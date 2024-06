Les qualifs des 24H du Mans sont-elles plus importantes qu'avant ?

En 2021 et 2022, lors des deux premières apparitions de la catégorie Hypercar, celle-ci ne comptait que cinq voitures au départ. Cette année, la division reine accueille désormais 23 voitures, avec des écarts plus serrés que jamais. Cette édition des 24 Heures du Mans portera une attention particulière à la séance de qualifications. Une position haute sur la grille permettra d'éviter le risque d'accident au départ, ainsi que les difficultés de dépassement.

Chez Toyota depuis 2013, Sébastien Buemi a connu les dernières éditions où la catégorie Hypercar, anciennement LMP1, comptait moins d'une dizaine de participants et où les qualifications ne jouaient pas un grand rôle dans le résultat final.

"Par le passé, les qualifications n'avaient pas beaucoup d'importance, mais maintenant c'est évidemment le cas. C'est extrêmement difficile de dépasser dans la ligne droite. Tout le monde a la même vitesse de pointe et nous n'avons aucune sorte de boost comme avant, donc les dépassements sont en fait très difficiles. Donc, si vous pouvez vous qualifier le plus haut possible, c'est une grande aide, même si c'est une course d'endurance. Nous allons donc essayer de faire un gros effort pour nous entraîner autant que possible lors des essais libres."

"C’est un problème qu’il n’y avait pas l’année passée et aujourd’hui, la qualif est importante. Certes, c’est une course de 24 heures mais quand tu pars pour une course de 6 heures… À Imola, par exemple, j’ai fait deux relais derrière la BMW, impossible de dépasser. À moins que je fasse un truc de fou furieux, je n’arriverais pas à dépasser. Tu as la position sur la piste qui est beaucoup plus important qu’avant. Si tu es capable de te retrouver devant un mec et vraiment pouvoir rouler, tu fais un écart. Mais là, même si c’est une course de 24 heures, si tu pars 15e tu as les risques d’accident."

Avant la manche au Mans ce week-end, le WEC est passé par le Qatar (10h), Imola (6h) et Spa-Francorchamps (6h), des courses où la séance de qualifications était beaucoup plus importante en raison du format beaucoup plus court. David Floury, directeur technique de Toyota, suit les propos de son pilote et évoque les problèmes que peut engendrer une mauvaise position sur la grille.

"Au Mans [la pole] c'est un peu moins important que sur des courses de 6 heures, mais effectivement, avec le nombre d'Hypercars, c'est malgré tout bien de ne pas se retrouver derrière complètement. Il y a des risques, et aussi parce que ce n'est pas forcément facile de doubler, on peut perdre beaucoup de temps dès le départ."

Chez Peugeot, Loïc Duval, ancien pilote Audi et vainqueur des 24 Heures du Mans en 2013, confirme les propos de ses adversaires chez Toyota, estimant que la position sur la grille ne détermine rien mais facilite le travail.

"Ce n'est pas un élément majeur sur une course de 24 heures. Mais c'est sûr que partir 5e ou 18e, le temps que tu perds, tu le perds... et forcément derrière il y a le trafic. C'est quand même plus simple et globalement les voitures sont plus proches en performance, donc faire la différence n'est pas toujours facile. La qualif est plus importante qu'elle n'a pu l'être par le passé, mais ça reste une course de 24 heures."

Le Safety Car change la donne ?

Cette année, le système de Safety Car fait perdre beaucoup moins de temps aux pilotes que les années précédentes. Aujourd'hui, les trois voitures de sécurité habituelles interviennent sur le circuit, puis toutes les voitures sont regroupées derrière un seul et même Safety Car. Un aspect qui, chez les pilotes Porsche, rend les qualifications au Mans moins déterminantes qu'auparavant.

"Les qualifs ont un rôle clé en WEC à l'heure actuelle, parce que ce sont des courses de 6 heures et ce sont vraiment des sprints", explique Frédéric Makowiecki , pilote de la Porsche 963 #5. "Au Mans, avec le système de Safety Car d'il y a encore trois ou quatre ans qui divisait un peu le groupe et pouvait faire perdre une minute, là c'était déterminant. De nos jours ça l'est moins. Mais là où c'est assez déterminant, c'est que pour une relance ou un départ, il vaut toujours mieux être devant que derrière, car on n'est pas à l'abri de se faire toucher."

"Ça a de l'importance. Ça en avait déjà l'année dernière avec pas mal de voitures, il y en a encore plus cette année. Après, louper sa qualif n'est pas quelque chose de catastrophique", ajoute Kévin Estre , pilote sur la #6. "Mais c'est sûr que c'est mieux de partir devant, dans le peloton de tête, de rouler avec les plus rapides sur le début de course, mais c'était plus critique avant, avec ces histoires de trois Safety Car sans regroupement. Maintenant, avec les trois SC qui deviennent une seule à la fin, on peut se permettre de rouler dixième pendant les cinq ou six premières heures." "Pour moi, ça a de l'importance pour rouler devant, pour être dans le bon rythme, connaître aussi un peu les forces et les faiblesses des adversaires contre qui on pense se battre à la fin si on y arrive, et rouler en se tenant à l'écart des ennuis. La qualif, c'est beaucoup de prestige et oui, c'est toujours bien de partir devant."

Marco Wittmann Comme Kévin Estre,, pilote de la BMW M Hybrid V8 #15, voit les qualifications comme une sorte de prestige, plus qu'un réel avantage pour la course, où "tout peut arriver".