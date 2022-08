René Rast a déjà testé la BMW LMDh

Fraîchement recruté par BMW, René Rast a participé à ses premiers essais au volant de la BMW M Hybrid V8, prototype LMDh que prépare le constructeur allemand pour son retour en Endurance. Le pilote allemand est plus que jamais pressenti pour intégrer tout ou partie de ce programme de compétition en 2023.

Triple Champion du DTM (2017, 2019, 2020), René Rast a quitté Audi après y avoir passé plus de dix ans et avoir contribué au projet LMDh de la marque aux anneaux. Un projet toutefois suspendu et mis aux oubliettes par le constructeur d'Ingolstadt depuis le feu vert reçu pour s'engager en Formule 1, avec une officialisation qui a eu lieu le week-end dernier au Grand Prix de Belgique.

Sous contrat avec Audi jusqu'à la fin de l'année, il a néanmoins obtenu l'autorisation de tester une première fois le prototype LMDh de son futur employeur ce mois-ci, sur le circuit d'Aragón, en Espagne. Des essais lors desquels il a rejoint Connor de Phillippi et Sheldon van der Linde au volant de cette machine basée sur un châssis Dallara.

"En fait, j'ai déjà pu prendre le volant et faire quelques kilomètres", confirme le pilote allemand de 35 ans. "C'était tout récemment à Aragón. Heureusement, Audi nous a permis de le faire. Mais bien sûr, au niveau des impressions, je ne peux pas entrer dans les détails tout de suite. Evidemment, la voiture est encore au début de son développement, mais elle se comportait bien. Je pense que l'on peut attendre beaucoup de ce projet."

Le programme précis de René Rast chez BMW n'a pas encore été dévoilé mais sa présence en LMDh semble acquise à plein temps à l'horizon 2024, date à laquelle l'équipe fera son arrivée en WEC avec WRT, après un engagement limité à l'IMSA en 2023. On pourrait d'ailleurs le voir à l'œuvre sur certaines épreuves en Amérique du Nord l'an prochain, si les dates le permettent alors que René Rast sera également engagé en Formule E avec McLaren, mais aussi en GT.

"Il est bien sûr important que l'on incorpore l'expérience et les impressions de René", convient Andreas Roos, patron de BMW Motorsport. "Mais on a aussi de nombreux pilotes qui ont également beaucoup d'expérience et qui sont bien sûr pleinement impliqués dans le développement. On évoquera le programme de René ultérieurement. Il faut attendre tous les calendriers puis clarifier tous les programmes. On sait que l'on trouvera certainement quelque chose de bien pour lui, et qu'il sera aussi souvent dans la LMDh. Mais est-ce que ce sera pour des courses ou pour des essais en 2023 ? On verra plus tard."