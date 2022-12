Reportage - Avec Romain Grosjean pour son premier jour chez Lamborghini

Combien de nouvelles vies un pilote peut-il avoir ? Ça dépend. Ça dépend du talent de chacun, bien entendu, des hasards et coïncidences qui l'amènent à croiser la route de certaines équipes, de certains constructeurs. Ça dépend aussi des accidents, de la manière dont chacun s'en relève. Et puis ça dépend de la façon dont on affronte les nouveaux défis. Dans le sport auto de nos jours, rares sont ceux qui ont eu l'opportunité de courir dans plusieurs catégories et d'y faire leurs preuves au point d'y être reconnus pour leur talent plus que pour leur argent. Mais parmi eux se trouve assurément Romain Grosjean.

Voilà deux ans que le pilote franco-suisse a quitté la Formule 1, après être miraculeusement sorti d'un effroyable crash qui restera longtemps dans les mémoires. Depuis, l'écurie Haas s'est tournée vers la jeunesse, avant douze mois plus tard de revenir sur ses pas, mais Grosjean, lui, avait déjà entamé une nouvelle vie en IndyCar. Installé aux États-Unis, il a appris à apprécier cette catégorie ainsi qu'une façon de vivre la compétition complètement différente de ce qu'il avait jusqu'alors vécu en F1.

Puis, comme dans tout conte de fées qui se respecte, il y eut un rebondissement. Lamborghini, en pleine croissance à tous les niveaux, a pensé qu'il lui fallait quelqu'un comme Romain Grosjean afin de poursuivre son ascension vers l'Olympe du sport auto. Quelques coups de fil, un rapide échange de mails, et c'était fait. Giorgio Sanna, responsable du département Squadra Corse de Lamborghini, s'est assuré les services d'un pilote encore jeune (36 ans), mais doté d'une expérience dont peu d'autres peuvent se vanter, assurément rapide et affichant une énorme envie de se confronter à un nouveau défi.

Le 21 novembre, Grosjean atterrit à l'aéroport Guglielmo Marconi de Bologne en provenance de Miami, où il est désormais installé. Il va vivre ses premiers pas en tant que pilote officiel Lamborghini au siège de la marque à Sant'Agata Bolognese. Pour l'occasion, Motorsport.com a l'opportunité de le suivre. Une occasion peu commune, qui va nous mener dans les coulisses de la préparation de cette grande annonce, mais aussi nous permettre d'en vivre chaque étape dans les pas du pilote.

Romain Grosjean chez Lamborghini Squadra Corse

C'est une pluie battante qui accueille Grosjean en Émilie-Romagne, de quoi baptiser en quelque sorte ce premier contact avec les équipes de Sant'Agata Bolognese. Au programme une première réunion avec la direction de l'équipe, puis dîner et au lit. C'est le lendemain, le 22 novembre, qu'il va vivre la journée la plus intense sur place.

Romain Grosjean s'offre une visite du département course, de l'usine, puis du musée Lamborghini. Inutile de préciser qu'il y est touché par la fascination que continue d'exercer la Miura, voiture emblématique d'une marque tournée vers l'avenir mais dont le passé forme les fondations des projets futurs. Quelques photos offertes aux visiteurs ébahis du musée, puis vient l'heure du déjeuner.

Lorsqu'il s'installe à la table du Taiadela, un restaurant situé à deux pas du siège de Lamborghini, il porte déjà le taureau du logo de la marque sur le cœur sur son pull gris. Mais il affiche surtout un sourire et une sérénité qui en disent long sur ce qu'il vit durant ces quelques jours en Italie. L'ancien pilote Haas donne l'impression d'être heureux, tout autant qu'excité de relever ce nouveau défi et de pouvoir se projeter vers les 24 Heures du Mans, cette course mythique qui le faisait rêver enfant, mais aussi désireux de partager l'auto avec d'autres pilotes pour éprouver véritablement le concept d'un travail en équipe.

Sur la table prennent place des plateaux de charcuteries et des morceaux de grana, un fromage proche du parmesan. Et puis il y a les incontournables tigelle et crescentine, ces petits pains ronds à base de foccacia, qui ne manquent jamais dans la région lorsque le déjeuner est important, à croire que les discussions pourraient perdre de leur sens si elles venaient à manquer. Romain est en pleine forme, prêt à courir, mais il ne fait pas la fine bouche et dévore avec enthousiasme. Dans son verre, il s'accorde une gorgée de vin pour porter un toast, mais ne boit ensuite que de l'eau, en bon athlète qui se respecte.

Romain Grosjean a pu découvrir le musée, l'usine et le département course de Lamborghini

La discussion est animée, tous les sujets sont abordés. On parle bien sûr de la F1 qui vient de terminer sa saison, de sa joie de courir en IndyCar pour la beauté de ses courses et la pression plus faible à laquelle y sont soumis les pilotes. Et puis la famille, sa vie à Miami : "Tout est plus facile là-bas. Si tu as un projet ambitieux, il est réalisable, ça n'est pas aussi difficile qu'en Europe. On va bien, on vit bien. On est heureux."

Romain Grosjean a envie de parler, de dire à quel point il a hâte de partager une voiture avec d'autres pilotes, de courir au Mans, mais aussi de tester la Lamborghini LMDh. Pendant ce temps, le plat arrive : typique lui aussi, avec des tortelloni farcis de ricotta accompagnés de crème de parmesan et de vinaigre balsamique. Puis vient le café et il est temps pour nous de nous isoler avec le pilote pour une interview, que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur Motorsport.com. Pour l'occasion, il s'est glissé dans sa combinaison Lamborghini : blanche, avec des touches de vert et de rouge sur les épaules et un motif nid d'abeille, vert également, sur les manches. Simple, mais élégant.

Romain Grosjean a pris place dans l'habitacle de la Huracán GT3 EVO2 pour quelques photos

Après notre interview, place aux photos et aux vidéos officielles destinées aux réseaux sociaux le jour de l'annonce. Grosjean parle en italien, puis en anglais. Il s'amuse, se débrouille bien en italien, fait quelques erreurs aussi, le tout avec le sourire. Il se plie à l'exercice avec plaisir, plaisante avec les photographes et preneurs d'images, le tout sous la lumière de LED vertes qui créent une atmosphère futuriste. Bien entendu, il a l'habitude de ces exercices, mais encore faut-il le vivre de manière positive, ce qui n'est pas toujours le cas.

À quelques mètres de là, Giorgio Sanna regarde son nouveau pilote avec les yeux de quelqu'un qui sait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer les services d'un grand nom et qui voit ses efforts se concrétiser. C'est à l'avenir que pense Lamborghini, tout comme Romain Grosjean lorsqu'il poursuit la séance photo devant la Huracán GT3 EVO2 qu'il pilotera en janvier aux 24 Heures de Daytona, sous la bannière de l'équipe Iron Lynx.

Puis son travail du jour prend fin et Grosjean embarquera le lendemain pour le voyage retour vers Miami, en passant par Rome. Il aura vécu en Italie deux journées intenses pour lancer cette nouvelle aventure qui n'en est qu'à ses balbutiements. Il y croit, Lamborghini aussi. Seul le temps dira désormais si le constructeur et le pilote auront eu raison, mais en attendant, ces premiers instants partagés semblent avoir mis tout le monde d'accord...