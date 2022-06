Ressuscitée, Lola envisage un retour en compétition

Le nom emblématique de Lola, ainsi que la soufflerie de son célèbre centre technique, ont été rachetés par le Britannique Till Bechtolsheimer, basé aux États-Unis, dans le but de rétablir la marque en tant qu'acteur majeur de l'industrie du sport automobile. Pilote dans la catégorie GT Daytona du championnat IMSA, Bechtolsheimer fait revivre le constructeur dix ans après que la précédente itération de la société, Lola Cars International, ait été placée sous administration judiciaire.

Lola a connu une histoire sans interruption de 1958 à 2012, période pendant laquelle elle a construit des voitures pour pratiquement toutes les formules de course automobile, remportant trois fois l'Indy 500 et un total de 181 victoires en CART/Champ Car.

Bechtolsheimer, âgé de 40 ans, qui dirige une société d'investissement à New York axée sur les énergies renouvelables, a exprimé l'espoir que la première nouvelle voiture développée par cette organisation renaissante prenne la piste dès 2024. "Avec l'un des projets clés sur lesquels nous nous concentrons actuellement, l'objectif serait d'avoir une voiture en piste à partir de 2024", a déclaré Bechtolsheimer à Motorsport.com. "Je pense que 2025 pourrait être un peu plus réaliste, mais il y a certaines opportunités qui pourraient permettre le retour d'une Lola en piste encore plus tôt."

Le Britannique a déclaré qu'il n'était pas encore prêt à donner plus de précisions sur la nature des projets sur lesquels Lola travaille, mais a reconnu que "des discussions dans les paddocks d'Endurance et de monoplaces sont en cours". Il a assuré que sous sa direction, Lola suivrait la voie tracée par le fondateur de la marque, Eric Broadley, et par Martin Birrane, qui a sauvé l'entreprise en 1997, en construisant des voitures sous son propre nom et en travaillant avec les principaux constructeurs.

Till Bechtolsheimer, Lola Cars

"Je veux faire en sorte que Lola redevienne une force capable de fournir des solutions d'ingénierie aux clients, qu'il s'agisse d'un client qui achète un package compétitif qu'il va faire rouler sur un circuit, de fournir un produit fini à un constructeur ou une petite pièce du puzzle à un tiers", a-t-il expliqué. "Tout cela est conforme à ce que Lola a toujours fait et doit continuer à faire."

Bechtolsheimer a avoué avoir un vif intérêt dans le retour de Lola aux 24 Heures du Mans, auxquelles la société a participé en tant que fournisseur de machines prêtes à l'emploi, comme ce qui est sans doute sa voiture la plus célèbre, la T70 en configuration spyder et coupé, mais aussi en développant des voitures pour des constructeurs comme Ford et Nissan.

Il a toutefois reconnu qu'il y aura peu d'opportunités pour Lola de s'impliquer dans un projet Hypercar ou LMDh au Mans, mais a exprimé l'espoir que l'organisation puisse faire une offre pour l'une des licences de construction de prototypes LMP2 après le prochain cycle de règles qui couvre la période 2025-2029.

"Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour Lola de s'impliquer plus étroitement dans l'un de ces projets à plus grande échelle et de se concentrer sur certaines catégories inférieures de l'Endurance pour renforcer nos capacités, de sorte que lorsque les appels d'offres pour les châssis seront rouverts dans cinq ans, nous puissions être en mesure de faire une offre crédible", a-t-il ajouté.

Bechtolsheimer a acheté la marque Lola et les droits de propriété intellectuelle de plus de 400 modèles, en plus du centre technique Lola comprenant la soufflerie et une plateforme à sept montants, à la famille de Birrane, décédé à 82 ans en 2018.

La nouvelle organisation opérera sous le nom de Lola Cars Ltd, le nom original de la société avant qu'elle ne connaisse des problèmes financiers à la suite de son passage éphémère en Formule 1 en 1997. Les droits sur le nom Lola et la propriété intellectuelle des modèles ont été conservés par la famille Birrane lorsque la société a été placée sous administration judiciaire en mai 2012.

Mark Blundell a signé la pole aux 24 Heures du Mans 1990 dans une Nissan à châssis Lola

Amanda Birrane, présidente de la société familiale immobilière Peer Group, a déclaré : "Ma famille est très heureuse que la marque Lola soit la propriété d'un homme d'affaires et d'un compétiteur qui écrira le prochain chapitre pour ce symbole établi de longue date de la course automobile britannique. Mon père serait ravi de voir Lola revenir dans le sport automobile en compétition et surtout au Mans."

Michael Wilson a été recruté pour diriger Lola Cars : il vient d'Advance Engine Research (AER) et a précédemment travaillé pour Mercedes en DTM et dans son usine moteur F1 au Royaume-Uni.

Bechtolsheimer a expliqué que l'une de ses premières tâches sera de moderniser la soufflerie du centre technologique, qui a continué à fonctionner depuis 2012.