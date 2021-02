Schnitzer Motorsport proche de la liquidation après le départ de BMW

L'équipe Schnitzer Motorsport, connue pour ses succès en voitures de tourisme et en Endurance, est en passe d'être liquidée, conséquence de la décision de BMW Motorsport de ne pas renouveler son soutien pour 2021.

Durant son heure de gloire dans les années 1980 et 90, l'équipe a notamment remporté des titres européens, mondiaux, allemands et italiens avec Roberto Ravaglia entre 1986 et 1991, et a inscrit les 24 Heures du Mans à son palmarès en 1999 avec la BMW V12 LMR de l'équipage Pierluigi Martini-Yannick Dalmas-Joachim Winkelhock. Plus récemment, elle s'est concentrée sur le GT, remportant notamment la Coupe du monde FIA GT à Macao en 2018 avec Augusto Farfus.

L'association historique de l'équipe avec BMW a toutefois pris fin au mois de décembre, lorsque la marque allemande a annoncé réduire son soutien aux programmes GT de ses clients pour ce qui est la dernière année d'homologation de la M6 GT3. Pour Schnitzer Motorsport, c'est la fin d'une histoire de 50 ans et un coup dur qui a mis en péril l'avenir de la structure familiale.

Herbert Schnitzer Jr confirme à présent à Motorsport.com que l'équipe "met actuellement en place sa liquidation" et que "certaines choses ont déjà été vendues".

"Ça nous fait vraiment mal au cœur", poursuit le patron de l'équipe. "Dans certains cas, nous avons passé plus de temps ensemble qu'avec nos familles − à part moi, puisque c'est ma famille."

Herbert Schnitzer Jr espère désormais trouver un acquéreur qui parviendrait à reprendre l'équipe sans la démanteler. "La fin ne peut être évitée que si un acheteur devait encore se présenter et reprendre une grande partie de l'entreprise et du personnel", explique-t-il. "Nous nous mettrions alors d'accord sur l'utilisation du nom. Ensuite, l'acheteur pourra encore décider s'il veut louer ou acheter les locaux ou bien en ouvrir de nouveaux."

"Ce serait la seule chance d'éviter cela", poursuit-il. "Un partage de propriété ne convient pas avec la décision de fermer l'entreprise. Il faut vraiment quelqu'un qui rachète et fasse revivre [l'équipe] sous une autre forme. Le plus important, c'est que les gens soient repris."

Quant à l'acquisition des droits d'utilisation du nom de la famille Schnitzer afin d'assurer sa pérennité dans le milieu, elle est ouverte à la discussion. "Si quelqu'un veut faire du sport auto sous le nom de Schnitzer et avec notre logo, il restera encore une chance", explique Herbert Schnitzer Jr. "Il faudrait qu'il achète du nouvel équipement, mais il devrait aussi prendre en charge les personnes, cela fait partie de la base juridique."

"Mais étant donné qu'à un moment donné nous allons aussi vendre nos souvenirs et nos trophées, il serait bon que cet acheteur arrive tôt, car c'est notre Histoire. Donc si quelqu'un devait arriver maintenant, nous stopperions notre préparation pour la présentation de la vente. L'espoir fait vivre."