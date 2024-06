Alpine en Hypercar au Mans : "On attend ce moment depuis le début du projet"

Dans quel état d'esprit vous arrivez ici en retrouvant la catégorie reine ?

Enthousiaste, on va dire ça. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. On est très contents, on attend ce moment là depuis le début du projet, donc beaucoup de plaisir et d'enthousiasme.

Quel est le niveau de préparation et quelle est l'approche que vous allez avoir en venant ici avec cette voiture-là ?

Le niveau de préparation est maximal. Je suis assez impressionné du niveau d'engagement de la part de l'ensemble de l'équipe pour présenter le meilleur package technique de nos voitures. L'approche va être la même que celle que l'on a depuis que la voiture roule. On va découvrir un environnement très spécifique, ce sera la première fois que l'on roulera avec si peu de charge aérodynamique, on va donc y aller étape par étape, bien appréhender le package, faire une auto qui convienne aux pilotes et les mettre en confiance, ce qui est primordial ici, dans le but de terminer la course avec les deux voitures.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Photo de: JEP / Motorsport Images

Avez-vous quantifié le kilométrage de cette voiture depuis ses débuts, et avant les 24 Heures ?

Je n'ai plus le kilométrage exact en tête, mais je sais que nous avions fait plus de 13'000 km avant la première course, à rajouter au kilométrage des premières courses, que nous avons terminées à chaque fois. En tout cas, dès qu'on a pu rouler, on l'a fait de façon optimale. On ne roule jamais assez, mais suffisamment pour appréhender ce que l'on a entre les mains, et voir ce que l'on peut faire ici [au Mans].

Et avec finalement un côté fiabilité qui vous a rassuré et qui vous a permis de travailler la performance ?

Oui, on ne va pas encore se lâcher totalement sur la fiabilité dans le sens où c'est la première fois qu'en course on va rouler aussi longtemps. Forcément, si on nous demande notre priorité, cela va être la fiabilité évidemment. Mais on commence à la toucher du doigt, et on commence à travailler certains aspects liés à la performance.

La vraie confirmation que l'on a c'est que le niveau est vraiment incroyable, et que la réussite ne suffira pas.

L'an dernier, il y avait la transition en LMP2. Qu'a permis le fait d'avoir maintenu cette compétition entre les deux programmes de la catégorie reine, entre le LMP1 et l'Hypercar ?

C'était quelque chose d'important d'être présent l'année dernière. D'abord parce que nous avions deux voitures à gérer, même si l'échelle a grandi et est différente aujourd'hui de l'année dernière. C'est aussi et surtout la dynamique : dans nos métiers, si tu arrêtes un an, il y a beaucoup d'inertie à redémarrer. Il faut continuer à mobiliser les talents, montrer qu'on est là, et ça a été les fondations de notre présence aujourd'hui, le fait d'être encore là l'an passé. C'était primordial que l'on soit là.

Sur la plateforme LMDh que vous avez découverte, y a-t-il des choses qui vous ont surpris techniquement, et étiez-vous préparés à ce que vous avez découvert sur cette auto ?

Quand on évolue à aussi haut niveau, on n'est jamais assez préparés. Et la meilleure façon de se préparer c'est de confronter, c'est la compétition avec les autres. On se prépare et on s'améliore tous les jours. La vraie confirmation que l'on a c'est que le niveau est vraiment incroyable, et que la réussite ne suffira pas, il va falloir vraiment donner le meilleur de soi-même au regard de la concurrence.

Ferdinand Habsburg, ici entre Paul-Loup Chatin et Charles Milesi, est de retour dans l'Alpine pour Le Mans. Photo de: Alpine

Un mot sur les pilotes, et sur l'état de santé de Ferdinand [Habsburg], est-ce qu'il est OK ?

S'il est là c'est qu'il est OK. On a fait tout ce qu'il fallait, l'environnement de Ferdinand a été super, tout le monde autour de Ferdinand a travaillé fort pour qu'il soit là aujourd'hui.

Pour conclure, qu'est-ce qui fera de vous un patron heureux dimanche au soir ?

Les deux voitures à l'arrivée, et si Madame Le Mans décide de nous en mettre une pas loin du top 6, ce serait top.

Propos recueillis par Basile Davoine