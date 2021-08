À quoi les spectateurs peuvent-ils s'attendre pour les 24H du Mans 2021 ?

Si, en piste, la compétition s'annonce plus palpitante que jamais pour la 89e édition des 24 Heures du Mans, les fans remarqueront quelques différences dans le déroulement de l'emblématique semaine mancelle.

Premier changement, par rapport à 2020 : les spectateurs seront présents dans les tribunes du Circuit des 24 Heures du Mans cette semaine. Les billets sont en vente sur Motorsport Tickets, qui offre à chaque acheteur la chance de gagner un surclassement en hospitalité, rien que ça !

Les protocoles COVID doivent être respectés et un pass sanitaire valide doit être présenté pour être admis sur place.

Le programme des séances reste, lui, inchangé, et les fans pourront tout suivre du spectacle offert par les voitures, à commencer par les séances d'essais de mercredi et jeudi, avant d'enchaîner avec l'Hyperpole de jeudi soir et, bien sûr, la course en elle-même. Départ samedi à 16h !

Plusieurs courses de support

Au-delà de l’épreuve phare, de nombreuses compétitions de support sont prévues sur la piste tout au long du week-end. Ainsi, vendredi, la VW Fun Cup s'élancera pour la première fois sur le circuit complet des 24 Heures du Mans. Ces Volkswagen Coccinelles classiques de 180 chevaux s'affronteront pendant cinq heures, donnant aux pilotes amateurs un avant-goût de la plus grande course au monde.

La série Road to Le Mans se déroulera jeudi et samedi en deux épreuves de 55 minutes. Les voitures des catégories LMP3 et GT3 s'affronteront sur l'ensemble du circuit, dans le cadre de la Michelin 2021 Le Mans Cup.

Le tout nouveau Porsche Sprint Challenge France proposera également une course de 45 minutes à 60 Porsche 911 GT3 le samedi matin. Et il y aura également deux courses d'Endurance Racing Legends, mettant en vedette des machines des années 1990 et 2000.

Village et Fan Zone

Pour les spectateurs qui ont besoin de reprendre leur souffle après toutes ces courses, le Village proposera toujours des activités gratuites, des stands de nourriture et des boutiques de cadeaux : l'endroit idéal pour se détendre. La Fan Zone sera équipée d'écrans de télévision géants, d'un espace pour enfants et d'une zone de divertissement gratuite permettant de se rafraîchir sans rien manquer de ce qui se passe en piste.

Cependant, en raison des protocoles sanitaires à appliquer, plusieurs autres rendez-vous traditionnels ne sont pas proposés en 2021. C'est le cas notamment de la traditionnelle parade des pilotes à travers la ville, de l'accès à la voie des stands ou à la grille, de la pesée des voitures le samedi avant la course, ou encore des concerts gratuits habituellement proposés tout au long de la semaine.

Toutefois, le Musée des 24 Heures du Mans a rouvert ses portes le 21 juillet, juste à temps pour la course. Grâce à leur pass sanitaire, les spectateurs pourront se plonger dans l'Histoire de de la légendaire course d'Endurance tout en assistant à son déroulement sur la piste.

