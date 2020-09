Les deux Toyota pourront s'affronter "à armes égales"

Comme lors des deux dernières éditions, les Toyota seront les grandes favorites pour les 24 Heures du Mans. Un lest a été imposé aux deux TS050 dans le cadre de l'équivalence de technologie (EoT) mais pour cette course, le système des handicaps de performance n'est pas appliqué. Cela signifie que les deux Toyota seront au même poids, ce qui n'est plus arrivé depuis le début de la saison, à Silverstone fin 2019.

Mike Conway, aligné sur la Toyota #7 aux côtés de Kamui Kobayashi et José María López, se réjouit de pouvoir se battre à armes égales avec le second équipage : "Je suis impatient parce qu’à chances égales, il n’y a pas d’excuses", a déclaré l’Anglais à Motorsport.com. "C’est aux pilotes et aux mécaniciens de la voiture de faire de leur mieux. C’est ce que l’on espère toujours, une bataille à armes égales. Que le meilleur gagne."

Sur la Toyota #8 qu’il partage avec Brendon Hartley et Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi attend une "bataille disputée" avec la voiture sœur : "Le niveau de compétitivité que nous avions [au Mans] en 2018 et 2019 était incroyable. C’était bien de faire partie de ça, même si se battre entre équipiers est différent, je dirais un peu plus difficile, qu’affronter Porsche et Audi."

Buemi aimerait revoir le système des handicaps

L’introduction des handicaps de performance dans le WEC a souvent séparé les Toyota en piste. Le système prévoit de limiter les performances pour chaque point d’avance au championnat. Buemi juge le système actuel "trop extrême".

"Le ratio choisi est trop grand et cela signifie qu’il n’y a plus de vraies courses", déplore le Suisse. "La plupart du temps, nous avons la Rebellion, une Toyota et l’autre Toyota qui fait sa course. Il n’y a plus de bagarre entre nous. Quand on est ralenti de trois secondes au tour et que c’est 2"8 pour l'autre voiture, il n’y a pas de bagarre. Je trouve cela un peu dommage."

Les handicaps de performance prévoient de faire perdre 0"01255 par point d’avance au championnat. Cela se fait par des réductions de performance du moteur et du système hybride sur les Toyota, et par l’ajout de lest pour les équipes privées.

Propos recueillis par Gary Watkins