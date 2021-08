H+14 - Les Toyota au coude-à-coude

Les leaders par catégorie à 6h

Clt Général Concurrent Catégorie Trs parcourus 1 Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/López HYPERCAR 209 5 Team WRT Kubica/Delétraz/Ye LMP2 203 21 AF Corse Pier Guidi/Calado/Ledogar LMGTE Pro 194 26 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera LMGTE Am 191

Vingt-quatre secondes. C'est tout ce qui sépare les deux Toyota en tête des 24 Heures du Mans 2021, à dix heures du drapeau à damier. Les deux prototypes nippons continuent de mener une course très solide, avec toutefois à déplorer un tout-droit de Kamui Kobayashi à Indianapolis au volant de la #7, pour une perte d'environ 25 secondes. La #8 est revenue sur ses talons et est passée devant à l'occasion des arrêts au stand, Brendon Hartley ayant ensuite été suivi de près par José María López. Toyota a demandé à Hartley de laisser passer la voiture sœur en raison des stratégies différentes, et la #7 a creusé cet écart de 24 secondes en moins d'une heure.

Plus loin, l'Alpine #36 a toujours trois tours de retard, et désormais une avance relativement faible sur la Glickenhaus #708 : à peine une minute. La #709 reste engluée dans le peloton LMP2.

Le Team WRT caracole en tête du LMP2

En LMP2 justement, c'est très animé, là aussi avec un duel pour la victoire entre deux voitures sœurs : celles du Team WRT. Yifei Ye (#41) a dépassé Charles Milesi (#31) pour la première place, avant qu'une bataille n'oppose Louis Delétraz (#41) et Ferdinand Habsburg (#31). Ce dernier compte désormais une trentaine de secondes d'avance.

La #22 engagée par United Autosports tenait la troisième place, mais Fabio Scherer est parti en tête-à-queue avant qu'un problème d'alternateur ne la consigne au garage, l'écartant de la course au top 3. Ainsi, la #65 du Panis Racing est sur le podium provisoire, mais avec quasiment un tour de retard sur la voiture de tête.

La nuit a été agitée pour la #29 du Racing Team Nederland, avec une énième sortie de piste de Frits van Eerd à l'approche du Tertre Rouge, puis une faute de Giedo van der Garde dans les virages Porsche. Du côté de High Class Racing, la #49 a souffert aux mains de Jan Magnussen, sans que le Danois ait grand-chose à se reprocher : il a été accroché par la G-Drive #26, puis l'un de ses pneus a explosé en conséquence, provoquant un contact avec le mur. Le plaisir de partager la voiture avec son fils Kevin est "la seule bonne chose à tirer de ce week-end", lance-t-il avec autodérision. Quant à la G-Drive #25, elle a abandonné à la suite d'un accident de Rui Andrade à la chicane Dunlop.

Côté GTE Pro, les Ferrari d'AF Corse gardaient l'avantage, la #51 devançant la #52 et la Corvette #63, trois bolides qui se tenaient dans un mouchoir de poche à nombre d'arrêts égal, mais la #52 est rentrée au garage de manière imprévue peu avant 6h et est en train de perdre un temps précieux. L'écurie italienne domine également le GTE Am avec la #83, suivie par l'Aston Martin #33 de TF Sport.