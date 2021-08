Toyota en pole : "On a clairement battu nos simulations"

B.D., Le Mans - S'il y a bien eu quelques petits accrocs ce jeudi, avec notamment la sortie de piste de Kazuki Nakajima lors de la troisième séance d'essais libres, Toyota a tout de même rempli sa première part du contrat. Le constructeur japonais tenait absolument à placer sa nouvelle Hypercar en pole position pour sa première apparition aux 24 Heures du Mans, mission qui a été confiée à Kamui Kobayashi et Brendon Hartley à l'instant décisif de l'Hyperpole.

Spécialiste en la matière, le pilote japonais a fait parler la poudre comme il l'avait déjà fait à trois reprises par le passé, à chaque fois sous les couleurs de Toyota. Comme en 2017, 2019 et 2020, il a donc offert cette belle performance à son équipe qui, bien que consciente de l'importance toute relative d'une pole position en Endurance, en avait fait un objectif et un véritable point d'honneur.

"C’est un gros effort de toute l’équipe, d’être les plus rapides sur la piste et d’avoir une voiture forte en course", a souligné Kamui Kobayashi. "Jusqu’ici, j’estime que nous avons fait du très bon travail. Maintenant, il reste une course de 24 heures ! Franchement, être le plus rapide sur un tour, c’est toujours un sentiment très fort. On a fait des essais depuis cet hiver, bien sûr, on a vu la voiture évoluer, progresser. Nous sommes arrivés ici bien préparés. On pensait être plus lents et je suis très content de ce chrono très rapide."

Les deux GR010 Hybrid s'élanceront donc en première ligne samedi à 16 heures. En revanche, ce qui a surpris, c'est le chrono établi sur la piste mancelle, certes décrite par tous les pilotes comme offrant un excellent grip depuis le début de la semaine. Si le temps cible du LMH était de 3'30 en course lors de l'écriture de la nouvelle réglementation, on s'en est énormément éloigné en qualifications avec l'incroyable 3'23"900 signé par Kobayashi. Même Pascal Vasselon n'en est pas revenu. "On a clairement battu nos simulations", a confié le directeur technique de Toyota. "On n'aurait jamais pensé être en 3'23"9. On a été épatés."

Simplement heureux, Kamui Kobayashi à tenu à remercier "l'équipe en premier lieu", rappelant qu'il était "facile de commettre une erreur" à tout moment pour les pilotes dans ces tours d'attaque maximale. "Les nombreuses séances d'essais libres m'ont permis d'avoir confiance en la voiture", a-t-il ajouté. "La voiture se comportait super bien. Maintenant, place à la course." Le poleman a même plaisanté pour conclure : "Je crois que nous devons encore changer de catégorie, ou changer le règlement, car nous n’étions pas censés aller aussi vite !".

Une manière, peut-être, de mettre de côté les vieux démons. Car le plus dur commence avec la préparation de la course. Cette dernière, tout au long des dernières années, n'a jamais vraiment épargné le trio de la Toyota #7, plusieurs fois frappée par un manque de réussite, pour ne pas dire par une certaine malchance. Kobayashi est désormais quatre fois poleman au Mans, mais avec ses coéquipiers José María López et Mike Conway, il court après un premier succès dans la Sarthe. Est-ce pour 2021 ?