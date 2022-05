Trois personnalités à l'honneur aux 24H du Mans 2022

Fidèle à sa tradition, l'Automobile Club de l'Ouest mettra cette année trois personnalités à l'honneur à l'occasion de la 90e édition des 24 Heures du Mans. Le départ sera donné par Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. Le choix du chef d'entreprise comme starter officiel intervient alors que, pour la première fois, les 62 concurrents au départ utiliseront un carburant 100% renouvelable fourni par le pétrolier français, se traduisant par une réduction d'au moins 65% des émissions de CO2 par les voitures.

"C’est un honneur pour moi que de donner le départ des 24 Heures du Mans 2022", confie Patrick Pouyanné. "En tant que partenaire de l’Automobile Club de l’Ouest, TotalEnergies est fière de fournir aux concurrents de cette 90e édition un carburant 100% renouvelable pour la première fois de son histoire. Nous apportons ainsi notre contribution à l’engagement de l’ACO en faveur du développement durable. C’est également une preuve concrète de la stratégie de TotalEnergies qui accompagne ses clients et partenaires dans leurs évolutions. Les biocarburants ont indéniablement leur part à jouer pour faire progresser le secteur des transports en réduisant de façon immédiate ses émissions de CO2."

"La plus exigeante des courses d’Endurance automobile se révèle plus que jamais un véritable laboratoire pour TotalEnergies et une vitrine pour l’ensemble du sport automobile. C’est donc un privilège pour moi d’en donner le départ. Je tiens à remercier l’Automobile Club de l’Ouest ainsi que toutes les équipes et les bénévoles qui font vivre la passion de cette grande épreuve !"

Avant que Patrick Pouyanné n'abaisse le drapeau tricolore sur l'ensemble des concurrents le samedi 11 juin à 16 heures, le peloton aura été emmené par Gérard Larrousse, nommé Grand Marshal. Cinquante ans après la première victoire de Matra au Mans, il aura le privilège de conduire la leading car dans le tour de formation.

"Je suis très honoré d’avoir été choisi pour être Grand Marshal", souligne-t-il. "Les 24 Heures du Mans ont marqué toute ma vie et encore aujourd’hui grâce à l'ACO je serai au cœur de l’évènement. J’ai hâte de donner le départ dans la voiture ouvreuse pour une course qui sera probablement exceptionnelle compte tenu de la richesse du plateau."

Enfin, pour symboliser les liens resserrés et désormais plus étroits entre l'ACO et l'IMSA outre-Atlantique, Jim France se verra décerner le trophée Spirit of Le Mans qui, chaque année, salue celles et ceux qui portent les valeurs de l'Endurance. Le président de l'IMSA et de la NASCAR a joué un rôle important dans la convergence qui verra naître l'an prochain la réglementation LMDh.

"La relation forte que nous avons bâtie avec l'ACO ces dix dernières années me rend très fier", insiste-t-il. "L'IMSA et l'ACO veillent sur l'Endurance au niveau mondial et ensemble nous avons construit un tremplin vers un avenir souriant. Je suis profondément touché et honoré de recevoir le trophée Spirit of Le Mans des mains de mon ami Pierre Fillon et de la part de l'ensemble du comité directeur de l'ACO. Pour moi-même et pour mes proches, c'est une reconnaissance inoubliable que de rejoindre cette liste de récipiendaires illustres."