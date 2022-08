Le trophée du centenaire des 24H du Mans dévoilé

À dix mois de l'édition 2023 des 24 Heures du Mans, qui marquera le centenaire de la plus grande épreuve d'Endurance au monde, l'Automobile Club de l'Ouest a levé le voile sur un trophée unique, spécialement conçu pour cette occasion à part. Le temps de cette 91e édition, exit le traditionnel trophée mis en jeu chaque année depuis plusieurs décennies. Il fallait en effet un objet exceptionnel, à la hauteur de cet événement qui sera riche en festivités et célébrations.

Le trophée a été dévoilé ce samedi aux États-Unis, lors du célèbre concours d'élégance de Pebble Beach. Il a été réalisé par la Monnaie de Paris, plus ancienne des institutions françaises, avec le soutien de Rolex, partenaire majeur des 24 Heures du Mans.

Le trophée qui sera remis au constructeur vainqueur de l'édition du centenaire est fait en bronze et mesure plus de 1,50 m de haut. On peut notamment y lire une citation de Charles Faroux, créateur de la course en 1923 : "La course est immortelle".

Il s'agit d'un objet de prestige qui, avant de rejoindre le podium des 24 Heures du Mans, va s'offrir un petit voyage. Il sera ainsi présenté le mois prochain en Angleterre, lors du Goodwood Revival 2022, puis dans l'Hexagone lors du Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. En novembre, on pourra le découvrir en marge de la manche finale de la saison FIA WEC à Bahreïn, puis il sera exposé au salon Rétromobile 2023 à Paris en février et enfin lors de The Ice St. Moritz.

En plus de la présentation du Trophée du Centenaire, l'ACO a annoncé cette semaine l'organisation en marge des 24 Heures du Mans 2023 d'une vente aux enchères exceptionnelle, en partenariat avec la maison historique RM Sotheby's. Elle réunira des véhicules uniques, parmi lesquels un premier prototype déjà confirmé : une Lancia LC2 (châssis 0005) ayant disputé la classique mancelle en 1984 et 1985.

Les 24 Heures du Mans 2023 marqueront le retour dans la lutte pour le classement général de plusieurs constructeurs emblématiques, au premier rang desquels Porsche, Ferrari, Peugeot et Cadillac.