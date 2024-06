La folie Valentino Rossi s'empare du Mans

Après la séance d'autographes de mardi, on a parlé au Mans de scènes "folles". L'engouement que provoque Valentino Rossi dans la Sarthe a d'ores et déjà incité son équipe à requérir des mesures afin d'assurer la sécurité du pilote, de son entourage professionnel et du public lors de la grande parade des 24 Heures du Mans qui aura lieu vendredi dans les rues de la ville.

Champion des champions en MotoGP , reconverti depuis trois saisons dans le sport auto, Rossi connaît la Sarthe. Il y a disputé 26 Grands Prix moto, en a remporté quatre (trois dans la catégorie MotoGP), et sait que la ferveur du public du Bugatti compte parmi les moments forts de la saison dans le championnat où il a écrit sa légende. Il a aussi fait l'expérience de Road to Le Mans l'année dernière, avec à la clé sa première victoire en GT

Mais cette année, c'est autre chose. Le pilote indissociable de son numéro 46 fait ses débuts aux 24 Heures, inscrit dans la catégorie LMGT3 avec une BMW M4 GT3 du team WRT. Et quand deux légendes sont ainsi réunies, l'attention médiatique et la frénésie du public grimpent d'un cran.

Mardi, la foule a été telle pour les dédicaces, que cela a suscité l'inquiétude d' Ahmad Al Harthy , coéquipier de l'Italien. "Je n'ai jamais rien vu de tel", explique celui-ci à Motorsport.com. "C'est arrivé à un point où je n'étais pas très à l'aise. Lorsque vous regardez de grands artistes de hip-hop et des chanteurs en concert, vous voyez ce que ça fait quand la foule commence à pousser. Eh bien, je n'aurais jamais pensé avoir ça devant les yeux."

Après cet épisode, Vincent Vosse, directeur de l'équipe WRT, a demandé à l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, d'assurer la sécurité des fans et des participants lors de la très populaire parade des pilotes qui se déroulera vendredi en ville.

"L'attention que suscite Vale est évidemment folle et nous l'avons constaté ces trois dernières années", déclare Vincent Vosse. "Au cours de ces trois années, l'attention qu'il suscite n'a pas diminué. Pour l'équipe, en coordination avec le championnat, cela signifie qu'il y a des obligations en termes d'organisation avant chaque épreuve et avant chaque activité sur place."

Valentino Rossi et ses coéquipiers chez WRT, Ahmad Al Harthy et Maxime Martin. Photo : Shameem Fahath

"Notre objectif, à partir du moment où tout est planifié et organisé à l'avance, est que l'attention supplémentaire, cette 'folie', n'ait pas d'impact sur la façon dont l'équipe opère. Vale passe toujours du temps avec ses fans. Même lorsqu'il n'y a pas de séance d'autographes prévue, il prend du temps avec ses fans et il l'a fait chaque jour sur les circuits depuis trois ans − dans ces situations-là, l'équipe gère la sécurité. Chacune de ses apparitions se passe sans accroc grâce à la planification et à l'organisation."

"En tant qu'équipe, nous avons deux priorités : la sécurité et notre volonté de satisfaire le plus grand nombre de fans possible. Lorsque ces activités sont organisées avec soin, nous pouvons faire plaisir à plus de gens et le faire en toute sécurité. Nous espérons que les organisateurs ont pris note de ce qui s'est passé lors de la séance d'autographes d'hier et qu'ils prendront des mesures afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées à la parade des pilotes vendredi."

Dans un communiqué, l'ACO a répondu : "La sécurité des pilotes sur et en dehors de la piste est une priorité pour l'ACO. Les organisateurs avaient posté plusieurs agents de sécurité dans la voie des stands et aucun risque potentiel n'a été signalé avant, ni pendant la séance d'autographes. Notre discipline est de plus en plus populaire et la ferveur générée par les 24 Heures du Mans et ses célèbres pilotes est grande. Nous prenons en compte les remarques et nous prendrons des mesures pour que les pilotes se sentent plus à l'aise pendant la séance l'année prochaine."

La BMW M4 LMGT3 #46 pendant les premiers essais libres des 24H du Mans. Photo de : Andreas Beil

Lancé à plein temps en course auto depuis 2022, Valentino Rossi a d'abord couru au volant d'une Audi, déjà avec WRT, avant d'intégrer l'équipe d'usine de BMW. Arrivé en WEC cette saison, il continue de mener des campagnes parallèles en GT World Challenge Europe Endurance et Sprint Cup, où sa victoire la plus récente date du mois dernier, à Misano, aux côtés de Maxime Martin . En WEC, tous deux partagent le baquet avec Al Harthy, où leur meilleur résultat à ce jour est une deuxième place à Imola.

Lors d'une unique rencontre avec les médias ce mercredi, le pilote italien a réaffirmé avoir l'intention de continuer à mener un double programme en WEC et en GTWCE en 2025. Questionné sur la parade à venir, Rossi s'est dit curieux de faire l'expérience de ce moment fort de la ferveur mancelle. "Ça va être une première pour moi ! Tout le monde dit qu'il y a beaucoup de monde et que ça va être dingue, avec une super ambiance", a-t-il expliqué. "Je suis très curieux de voir ça. Et j'espère y survivre ! [rires]"