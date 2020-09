Warm-up - Premiers tours de roue sur piste humide

Quinze minutes. C'est la durée exceptionnelle du warm-up de cette édition 2020 des 24 Heures du Mans, alors que les concurrents ont traditionnellement trois quarts d'heure pour se préparer le samedi matin. Pourtant, cette séance a revêtu encore plus d'importance qu'à l'accoutumée.

En effet, tous les essais ont eu lieu sur le sec jeudi et vendredi, alors que la pluie devrait perturber une grande partie de la course. Il était donc crucial pour les 59 équipages de prendre leurs marques dans ces conditions, avec des stratégies différentes : compte tenu d'un maximum de quatre tours réalisables, certains ont préféré changer de pilote pour donner une petite expérience à chacun, tandis que d'autres ont gardé le même athlète au volant tout du long. Une seule voiture n'a pas roulé : la Porsche #77 du Dempsey-Proton Racing en GTE Am.

Forcément, les chronos sont complètement anecdotiques, et ceux qui ont fait rouler leurs trois pilotes n'en ont pas signé. C'est la Toyota #8 de Sébastien Buemi qui a signé le meilleur temps en 3'36"693 devant la Toyota #7 pilotée par Mike Conway, qui a tourné en 3'39"375. Suivait une LMP2, celle du Racing Team Nederland, avec Giedo van der Garde, en 3'43"022.

Plusieurs sorties de piste sans gravité ont eu lieu, la plus insolite étant celle de Nicki Thiim au volant de l'Aston Martin #95 à Mulsanne. Le Danois s'est offert un petit tour de rond-point avant de reprendre la piste.

Rendez-vous désormais à 14h30 pour le départ de ces 24 Heures du Mans inédites.

24 Heures du Mans - Warm-up

n° Catégorie Équipe Temps Écart Tours 1 8 LMP1 TOYOTA GAZOO RACING 3:36.693 4 2 7 LMP1 TOYOTA GAZOO RACING 3:39.375 2.682 4 3 29 LMP2 RACING TEAM NEDERLAND 3:43.022 6.329 4 4 31 LMP2 PANIS RACING 3:49.568 12.875 4 5 35 LMP2 EURASIA MOTORSPORT 3:51.214 14.521 4 6 24 LMP2 NIELSEN RACING 3:51.788 15.095 4 7 16 LMP2 G-DRIVE RACING BY ALGARVE 3:52.302 15.609 4 8 34 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION 3:53.224 16.531 3 9 28 LMP2 IDEC SPORT 3:56.835 20.142 4 10 30 LMP2 DUQUEINE TEAM 4:00.386 23.693 4 11 47 LMP2 CETILAR RACING 4:06.165 29.472 4 12 33 LMP2 HIGH CLASS RACING 4:08.083 31.390 3 13 26 LMP2 G-DRIVE RACING 4:08.179 31.486 4 14 51 LMGTEPro AF CORSE 4:12.476 35.783 4 15 91 LMGTEPro PORSCHE GT TEAM 4:15.548 38.855 4 16 54 LMGTEAm AF CORSE 4:17.393 40.700 4 17 92 LMGTEPro PORSCHE GT TEAM 4:17.477 40.784 4 18 70 LMGTEAm MR RACING 4:17.799 41.106 4 19 83 LMGTEAm AF CORSE 4:17.979 41.286 4 20 66 LMGTEAm JMW MOTORSPORT 4:19.028 42.335 4 21 60 LMGTEAm IRON LYNX 4:20.707 44.014 4 22 88 LMGTEAm DEMPSEY - PROTON RACING 4:21.153 44.460 4 23 55 LMGTEAm SPIRIT OF RACE 4:21.526 44.833 4 24 61 LMGTEAm LUZICH RACING 4:22.310 45.617 4 25 86 LMGTEAm GULF RACING 4:22.569 45.876 3 26 75 LMGTEAm IRON LYNX 4:23.716 47.023 4 27 57 LMGTEAm TEAM PROJECT 1 4:24.577 47.884 3 28 98 LMGTEAm ASTON MARTIN RACING 4:26.953 50.260 3 29 52 LMGTEAm AF CORSE 4:27.392 50.699 3 30 62 LMGTEAm RED RIVER SPORT 4:27.754 51.061 3 31 78 LMGTEAm PROTON COMPETITION 4:28.208 51.515 3 32 95 LMGTEPro ASTON MARTIN RACING 4:41.142 1:04.449 3 33 21 LMP2 DRAGONSPEED USA 4:58.362 1:21.669 3 1 LMP1 REBELLION RACING 4 3 LMP1 REBELLION RACING 3 4 LMP1 BYKOLLES RACING TEAM 2 11 LMP2 EUROINTERNATIONAL 3 17 LMP2 IDEC SPORT 3 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS 3 25 LMP2 ALGARVE PRO RACING 3 27 LMP2 DRAGONSPEED USA 3 32 LMP2 UNITED AUTOSPORTS 4 36 LMP2 SIGNATECH ALPINE ELF 1 37 LMP2 JACKIE CHAN DC RACING 3 38 LMP2 JOTA 3 39 LMP2 SO24-HAS BY GRAFF 3 42 LMP2 COOL RACING 3 50 LMP2 RICHARD MILLE RACING TEAM 1 56 LMGTEAm TEAM PROJECT 1 3 63 LMGTEPro WEATHERTECH RACING 3 71 LMGTEPro AF CORSE 3 72 LMGTEAm HUB AUTO RACING 3 77 LMGTEAm DEMPSEY - PROTON RACING 0 82 LMGTEPro RISI COMPETIZIONE 4 85 LMGTEAm IRON LYNX 1 89 LMGTEAm TEAM PROJECT 1 1 90 LMGTEAm TF SPORT 3 97 LMGTEPro ASTON MARTIN RACING 3 99 LMGTEAm DEMPSEY - PROTON RACING 3

