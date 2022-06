La BoP ajustée en faveur d'Alpine en Hypercar

B.V., Le Mans - C'est un petit coup de pouce qu'a reçu Alpine Elf Team pour l'édition 2022 des 24 Heures du Mans, avec une évolution de la Balance de Performance (BoP).

L'Alpine #36 est en retrait depuis le début de la semaine avec, ce mercredi, un meilleur temps de 3'29"656 quand Toyota et Glickenhaus ont tourné en 3'27. Une performance qui n'était "pas cohérente" vis-à-vis de la Balance de Performance en vigueur selon Pascal Vasselon, directeur technique du constructeur nippon. Dès la Journée Test, l'équipe française avait déploré son gros manque de vitesse de pointe, avec un écart dépassant les 10 km/h par rapport aux GR010 Hybrid et aux 007 LMH.

Les instances que sont la FIA et l'ACO ont néanmoins décidé d'octroyer dorénavant 7 kW de puissance supplémentaire à l'Alpine LMP1, qui atteint une puissance maximale de 427 kW (soit 573 ch). Cette puissance supplémentaire varie plus précisément entre 4 kW et 7 kW en fonction du régime moteur. Par ailleurs, L'énergie maximale pouvant être utilisée sur la totalité d'un relais est également rehaussée de 11 MJ pour atteindre 785 MJ.

Voilà qui devrait rapprocher la marque tricolore de ses rivales dans la catégorie Hypercar, alors que Toyota hausse le ton lors de la troisième séance d'essais libres avec un chrono en 3'26"796 par Brendon Hartley, quand Alpine est en 3'29"259 avec Matthieu Vaxiviere.