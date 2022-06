Acosta plus jeune vainqueur, Canet et Vietti abandonnent

Deux semaines après avoir chuté alors qu'il était en tête au Mans, Pedro Acosta a signé son premier succès dans la catégorie Moto2 sur le circuit du Mugello. Arón Canet a longtemps été à son contact avant de chuter.

Canet était en pole et Acosta, deuxième sur la grille, l'a doublé en abordant le premier virage. Sam Lowes a aussi pris l'avantage sur le poleman quelques virages plus loin, mais Canet est vite repassé devant.

Au troisième tour, Acosta a guidonné en sortant du deuxième Arrabbiata, ce qui a permis à Canet de s'emparer de la première place, pour quelques instants seulement puisque le Champion du monde Moto3 a repris l'avantage dans la ligne droite principale.

Après quelques tours, un groupe de six pilotes s'est détaché, avec Acosta et Canet devant le duo de l'équipe Marc VDS, Sam Lowes et Tony Arbolino s'échangeant la troisième place régulièrement, tandis que Joe Roberts et Ai Ogura restaient au contact, en lutte pour la cinquième position. Après un mauvais départ qui l'avait relégué au dixième rang, Celestino Vietti était remonté à la septième place au premier tiers de la course, et a fini par recoller au groupe. Les positions ont beaucoup évolué entre les cinq poursuivants, Ogura remontant brièvement jusqu'à la troisième place.

Après le cap de la mi-course, Canet a perdu l'avant en entrant dans le dernier virage et a lourdement chuté. Vite sur ses pieds, le #40 a laissé Acosta seul en tête avec près de deux secondes d'avance, dans un scénario opposé à celui du Mans, puisque c'est lui qui était parti à la faute.

Derrière lui, les positions n'ont cessé d'évoluer dans ce qui devenait une lutte pour la deuxième place. Joe Roberts a ainsi émergé en tête du groupe, devant Celestino Vietti, et ce dernier filait vers la troisième place avant de devoir abandonner en raison d'un problème technique à trois tours de l'arrivée.

Pedro Acosta n'a plus été inquiété à l'avant et s'est imposé pour la première fois. Ayant fêté ses 18 ans quatre jours avant la course, la pépite de la KTM GP Academy est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la catégorie.

Joe Roberts a pris la deuxième place, Ai Ogura venant compléter le podium. Le Japonais en profite pour revenir à égalité avec Vietti en tête du championnat. Le duel entre les pilotes Marc VDS a duré jusqu'à la fin de l'épreuve et s'est interrompu quand Arbolino a percuté Lowes en voulant le doubler, ce qui a provoqué une chute de l'Anglais. Arbolino a été pénalisé par un long lap qui ne lui a pas fait perdre de place. Il a ensuite été doublé par Augusto Fernández mais a repris l'avantage sur la ligne d'arrivée.

Jake Dixon a pris la sixième place devant Cameron Beaubier, Alonso López, Marcel Schrotter et Albert Arenas. Fermin Aldeguer n'a vu l'arrivée qu'à la 14e place, devant Mattia Pasini, engagé en wild-card pour la première fois depuis 2020.

Somkiat Chantra a chuté en début d'épreuve, alors qu'il occupait la 13e place. Gabriel Rodrigo a de son côté dû déclarer forfait en raison d'une chute samedi. Déclaré apte à rouler, l'Argentin souffrait trop et n'a finalement pas pris part à la course.

GP d'Italie - Moto2 - Course