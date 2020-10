Albert Arenas, leader du Moto3, promu en Moto2 avec Aspar

Albert Arenas va faire ses débuts en Moto2 en 2021, toute en restant dans l'équipe Aspar, avec laquelle il a disputé toute sa carrière en Moto3, catégorie dont il est l'actuel leader. Le pilote espagnol, qui fêtera ses 24 ans au mois de décembre, estime avoir fait les progrès nécessaires pour mériter une montée en Moto2, une catégorie qu'il espère rejoindre avec le titre Moto3 en poche.

"Je suis très heureux et ravi de faire le saut vers le Moto2", déclare Arenas. "Je suis satisfait d’avoir atteint l’un de mes objectifs cette année. Le désir de monter en Moto2 était de plus en plus fort et je pense que le changement arrive au bon moment. J’ai mûri, comme pilote et comme personne, et je mets cela en pratique. J'ai beaucoup roulé avec la 600 et c’est une moto vraiment fun, sur laquelle je suis plus à l’aise."

"Je veux vraiment monter en Moto2 maintenant, mais je vais encore me concentrer sur cette année afin d'atteindre notre second objectif. Je suis ravi de poursuivre avec le team Aspar, qui a décroché de nombreux succès par le passé, et c’est très satisfaisant de pouvoir contribuer à ces succès. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’en arriver là, de mon équipe aux sponsors, et tous ceux qui m’ont soutenu et qui continuent à me soutenir dans ma carrière."

Lire aussi : Vietti se relance dans la course au titre en gagnant au Mans

Arenas a progressé année par année en Moto3, depuis ses débuts en 2015. L'Asturien a décroché deux premiers succès en 2018, saison qu'il a conclu à la neuvième place du championnat, son meilleur résultat final jusqu'à présent. Arenas est devenu l'un des principaux prétendants au titre en Moto3 cette année, s'imposant dès la première course de la saison, à Losail et ne lâchant la première place du championnat qu'après Barcelone, au profit de Ai Ogura. Une troisième place au Mans lui a permis de reprendre l'avantage. L'équipe Aspar estime qu'Albert Arenas est maintenant prêt pour sa promotion en Moto2.

"Nous sommes fiers qu’Albert Arenas puisse monter en Moto2 avec nous", souligne Jorge Martínez, le patron de l’équipe. "Il est avec nous depuis le Championnat du monde Moto3 Junior et c’est une énorme satisfaction de l’avoir vu grandir et mûrir pour devenir un prétendant au titre Moto3. Avec la saison qu’il réalise et la maturité qu’il montre en piste, le moment est venu de revoir nos objectifs à la hausse. Albert est l’un des pilotes les plus complets du Championnat du monde Moto3 et il va franchir une étape supplémentaire dans la catégorie intermédiaire."