Arbolino remporte une course écourtée par le déluge

La pluie n'a pas perturbé que le MotoGP dimanche à Buriram. La course Moto2 a été troublée par de très fortes averses et n'a pas pu aller à son terme. La victoire est revenue à Tony Arbolino, passé en tête juste avant le drapeau rouge.

Les premières gouttes ont fait leur arrivée juste avant le départ, ce qui a poussé la direction de course à changer ses plans : les équipes ont été autorisées à changer les pneus des machines et l'épreuve a été raccourcie, pour passer de 24 à 16 tours.

Sur un circuit très humide mais pas encore détrempé, Ai Ogura a fait le holeshot mais a manqué son premier virage, permettant au poleman et héros local, Somkiat Chantra, de récupérer la première place. Le Thaïlandais a vite creusé un petit écart mais a été éliminé dès le deuxième tour après un highside.

Alonso López a récupéré la tête devant Arón Canet, Jake Dixon, Filip Salač, Joe Roberts et Tony Arbolino. López a fait une erreur qui a donné la tête à Canet mais les regards se sont tournés vers Salač et Arbolino, qui ont enchaîné les dépassements. Le Tchèque s'est emparé de la tête au sixième tour et a creusé un petit écart. Deux boucles plus tard, il a manqué son freinage au dernier virage, offrant la tête à Arbolino.

L'averse ayant redoublé, le drapeau rouge a été déployé juste après ce dépassement. Les pilotes ont patienté dans leur garage avant une première procédure de mise en grille finalement annulée au dernier moment, l'accalmie dans les conditions météo ayant été brève. La deuxième procédure a bien débuté mais a vite été abandonnée, le circuit restant trop humide, et le résultat a été entériné.

Tony Arbolino a été déclaré vainqueur devant Filip Salač et Arón Canet. Jake Dixon a été classé au quatrième rang devant Alonso López et les deux principaux candidats au titre, Ai Ogura et Augusto Fernández. Seulement huit tours ayant été bouclés, les pilotes n'ont marqué que la moitié des points. Arrivé en Thaïlande avec deux unités d'avance sur son rival, Fernández conserve l'avantage pour 0,5 point.

Malgré la brièveté de la course, les conditions ont entraîné plusieurs chutes. Cameron Beaubier est tombé dès le premier tour, alors qu'il avait pris un bon envol et occupait la troisième place. Jeremy Alcoba et Fermin Aldeguer sont eux aussi partis à la faute.

