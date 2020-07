Bastianini signe sa première victoire en Moto2

Vice-Champion du monde Moto3 il y a quatre ans, Enea Bastianini a ouvert son compteur de victoires dans la catégorie intermédiaire en remportant le Grand Prix d'Andalousie, à Jerez.

Qualifié en première ligne après en être passé par la Q1, le pilote Italtrans est rapidement parvenu à prendre l'avantage sur le poleman Marco Bezzecchi, pourtant auteur du meilleur envol, et à se creuser une avance de quelques dixièmes dès le premier tour. Le pilote VR46 a également été dépassé dès ces premiers instants de la course par son coéquipier Luca Marini, vainqueur du Grand Prix d'Espagne une semaine plus tôt.

Dès lors, un duel à distance s'est installé entre les deux leaders, finalement assez comparable à celui qui avait opposé Marini et Nagashima lors de la première course de Jerez. Cette fois, cependant, c'est le jeune frère de Valentino Rossi qui était en position de chasseur et, malgré un rapprochement à la mi-course, son effort s'est révélé vain. Bastianini et parvenu à maintenir son rythme plus longuement et à faire ainsi passer sa marge au-dessus de la seconde dans le 16e des 22 tours. La messe était dite et l'écart allait ensuite grossir irrémédiablement, menant Bastianini vers une solide victoire.

"Je suis vraiment content", se réjouit le pilote italien, qui avait obtenu un podium la saison dernière alors qu'il faisait ses débuts en Moto2, mais ne s'était plus imposé depuis le Grand Prix de Catalogne 2018, qu'il avait disputé dans la catégorie Moto3. "Pour la course, je pensais au fond de moi que j'allais pouvoir gagner parce que j'étais rapide. Après avoir attaqué dès les premiers tours, j'ai maintenu une certaine avance sur Marini dans les dix derniers tours. C'est une super course, la moto était vraiment incroyable !"

Une fois passé par les deux leaders, Marco Bezzecchi s'est retrouvé aux prises avec Sam Lowes, qu'il est parvenu à contenir pour aller chercher son premier podium dans la catégorie. Ce trio 100% italien est historique en Moto2, du jamais-vu plus globalement dans la catégorie intermédiaire depuis 1998 !

Les deux pilotes du team VR46 ont toutefois bien failli gâcher la fête, puisqu'ils se sont accrochés après le drapeau à damier, alors qu'ils rapprochaient leurs motos l'une de l'autre, à vitesse réduite, pour se saluer. L'incident les a menés dans le bac à gravier, mais tous deux en sont sortis indemnes et ont donc pu finir de se congratuler en riant de leur bévue.

Pénalisé par son mauvais départ, Sam Lowes a tout de même empoché les gros points de la quatrième place, nettement à l'abri de ses poursuivants alors que l'ordre des quatre premiers est resté inchangé du premier au dernier tour. Le meilleur des autres a été Aron Canet, qui a devancé Jorge Martín, puis Tom Lüthi. Plus loin, Xavi Vierge s'est imposé dans son groupe pour rallier l'arrivée à la huitième place devant la MV Agusta de Stefano Manzi, qui a réussi à piéger Marcel Schrötter dans le final.

Tetsuta Nagashima est parvenu à marquer suffisamment de points pour conserver la tête du championnat, mais c'est boitillant qu'il a pris le départ de la course à la suite d'une lourde chute samedi. Seulement 15e sur la grille, le pilote japonais n'a finalement pu faire mieux que 11e à l'arrivée. Vainqueur au Qatar et sur le podium lors de la première course de Jerez, il conserve les rênes de la hiérarchie générale avec désormais deux points d'avance sur Bastianini et cinq sur Marini.

