Bezzecchi renoue avec la victoire, Gardner et Fernández brouillons

Marco Bezzecchi a décroché sa première victoire de l'année au Red Bull Ring. Celui qui est attendu dans le team Petronas en MotoGP la saison prochaine est sorti vainqueur d'une course marquée par des erreurs pour les deux premiers du championnat, Remy Gardner et Raúl Fernández.

Bezzecchi était en pole et il a gardé la tête dans le premier tour, malgré un meilleur envol de Garder, finalement troisième à la sortie du premier virage derrière Raúl Fernández et devant Arón Canet. Fernández, confirmé dans le team Tech3 en MotoGP pour la saison 2022 au cours du week-end, a été doublé par Gardner puis Canet et ce top 4 s'est détaché du reste du plateau.

En tête, Bezzecchi est sorti large du premier virage, ce qui a permis à Canet et Gardner de le doubler. Canet a vite été dépassé par le leader du championnat tandis que Fernández est parti à la faute à son tour, glissant à la septième place.

Lire aussi : Marco Bezzecchi sur le point de signer avec le team Petronas

Les écarts ont fluctué entre les leaders et Bezzecchi a fini par prendre l'avantage sur Canet, qui est ensuite entré dans un duel avec Ai Ogura, et l'Italien est revenu sur Gardner et l'a doublé après une lutte de plusieurs virages. Mais l'Australien est parti à la faute à son tour, passant dans les graviers du virage 4, et il n'était plus que cinquième.

Dans la dernière partie de la course, Bezzecchi devançait Ogura, en lice pour son premier podium, mais le pilote japonais a reçu une pénalité long lap pour avoir dépassé les limites de la piste à de multiples reprises. Canet a récupéré la deuxième place devant Augusto Fernández et il s'est rapproché de Bezzecchi, sans parvenir à menacer sa première place.

"C'était une course difficile mais c'était incroyable de se battre avec les autres, j'ai eu un bon départ et mon rythme était constant mais ce n'était pas suffisant", a déclaré le membre de la VR46 Riders Academy. "Remy m'a doublé mais après j'ai mieux compris la situation et j'ai poussé, je me suis rapproché et je me suis dit que c'était peut-être mon jour. Arón était très rapide à la fin mais j'en avais encore sous le coude !"

Gardner a profité de la sanction d'Ogura pour remonter au quatrième rang, devant son rival, pénalisé par un second long lap pour avoir roulé sur la partie verte en effectuant le premier. La sanction a été appliquée après l'arrivée et les trois secondes perdues ne lui ont pas fait perdre de position supplémentaire. Raúl Fernández a franchi la ligne d'arrivée à la septième place, derrière Celestino Vietti. Sam Lowes n'a pris que la 14e place après un passage hors de la piste.

Au championnat, Gardner a maintenant 35 points d'avance sur Fernández et Bezzecchi reste troisième, à 44 unités du leader.

Lire aussi : Raúl Fernández confirmé dans le team Tech3

GP de Styrie Moto2