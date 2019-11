Binder finalement à un cheveu du titre !

Il a eu chaud, Álex Márquez ! Le changement radical de visage de la saison 2019 du Moto2 depuis le Grand Prix d'Autriche a fini par sceller un classement des plus compacts, l'Espagnol n'ayant que trois points d'avance sur son dauphin et 12 sur le troisième.

Lire aussi : Álex Márquez proche d'un accord avec Repsol Honda

Il faut dire qu'après avoir fêté son titre en Malaisie, Márquez a chuté à Valence, alors que Brad Binder, victorieux pour la première fois de l'année au Red Bull Ring en août, a signé son cinquième succès lors de ce dernier round. C'est précisément la deuxième place du championnat qui était en jeu à Valence et Binder s'en est assuré en arrachant la victoire à Tom Lüthi dans les derniers tours de la course, après l'avoir longuement suivi.

Premier leader en course, Jorge Martín a rapidement fait les frais de la détermination du trio Lüthi-Navarro-Binder, les trois hommes en bagarre pour le podium du championnat. Alors qu'ils se détachaient, l'Espagnol s'est dès lors trouvé aux prises avec Stefano Manzi, avant de perdre le contact et d'être repris à la mi-course par Xavi Vierge et Álex Márquez. Ce dernier a pris les commandes des opérations et semblait en passe de clore sa saison par une belle performance alors qu'il n'était que dixième après le premier tour, mais une chute a mis fin à ses espoirs. Martín a ainsi récupéré la cinquième place, tandis qu'Augusto Fernández, revenu en fin de course, a pris l'avantage sur Vierge.

Devant, Navarro a rapidement perdu le contact avec Lüthi et Binder, un cran au-dessus dimanche. Bien revenu après un début de course compliqué, Manzi l'a rejoint et mis sous pression jusqu'au bout, mais sans parvenir à faire main basse sur ce podium qui continue à se refuser à lui. Binder a pour sa part connu plus de réussite dans le duel qui l'opposait à Lüthi et l'a dépossédé des commandes à deux tours de l'arrivée. Les répliques du Suisse auront ensuite été vaines et c'est donc sur une troisième victoire consécutive que le pilote sud-africain a mis un terme à son parcours en Moto2.

"Ne terminer qu'à trois points du premier c'est juste incroyable !" a commenté le vainqueur, euphorique, auprès du site officiel du MotoGP. "Franchement, je ne sais pas si je dois être heureux ou en colère, parce qu'au bout de deux ou trois courses, j'étais quelque chose comme 20e au championnat. J'ai tellement joué de malchance cette année, et on n'était tout simplement pas prêts au début de l'année, mais on est restés concentrés, on a fait le job, on a fait de notre mieux et on l'a manqué de peu mais je pense que notre jour viendra."

Lire aussi : KTM a fait son choix : Binder pilote officiel en 2020

GP de Valence Moto2