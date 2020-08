Bastianini bat Lowes et remporte sa seconde victoire consécutive

Enea Bastianini a réussi son envol depuis la troisième place de la grille pour réaliser le holeshot au départ de la quatrième course du championnat 2020 de Moto2. Le poleman Joe Roberts s'est retrouvé deuxième, devant le pilote Marc VDS, Sam Lowes, bien que la Kalex d'Ajo pilotée par Jorge Martín ait brièvement dépassé les deux hommes.

Cela a permis à Bastianini de creuser un écart de près de huit dixièmes en tête, Roberts reprenant la deuxième place à Martín dans le virage Schwantz. Le pilote américain a ensuite été sous la menace de Lowes au début du deuxième tour, ce dernier prenant la deuxième place dans le virage 3. Puis Lowes est parti en chasse de Bastianini, dont l'avance était alors portée à une seconde.

Le pilote Marc VDS a réduit l'écart à huit dixièmes au terme du troisième tour, puis à une demi-seconde dans la septième boucle. Bastianini, cependant, a accéléré et a formé un nouvel écart de plus d'une seconde avant d'aborder la dernière partie de la course. Bien que Lowes ait accéléré dans l'ultime boucle et soit revenu à une demi-seconde, l'Italien n'a pas été réellement menacé et a franchi la ligne en vainqueur, prenant la tête du championnat avec 18 points d'avance sur le précédent leader, Tetsuta Nagashima. Encore victime d'une chute impressionnante pendant le week-end, le Japonais a réalisé une course en dedans et n'a pu sauver que la 11e place.

La deuxième place de Lowes est aussi son premier podium en Moto2 depuis sa victoire au Grand Prix d'Aragón 2016. Roberts n'a pas réussi à suivre le duo de tête au fil des 19 tours de la course, mais a conservé un rythme suffisamment rapide pour éviter d'être sous la menace de Luca Marini, alors qu'il était le seul pilote du groupe de tête à avoir opté pour un pneu tendre à l'avant. Troisième et auteur de son premier podium, Roberts devient le premier Américain sur un podium d'une des trois catégories de Grand Prix depuis la deuxième place de Ben Spies en MotoGP en 2011. C'est également le premier pour un pilote américain en catégorie intermédiaire depuis John Kocinski à Assen, en 1993.

Après une victoire et une deuxième place à Jerez, Marini a limité les dégâts en quatrième place au guidon de la Kalex du team Sky VR46, suffisant pour passer à la deuxième position du championnat, à 15 points de Bastianini. Augusto Fernandez a complèté le top 5 en course, devant l'autre VR46 de Marco Bezzecchi. Jorge Navarro a quant à lui terminé à une lointaine septième position devant Martín, qui a finalement reculé dans le classement après avoir lutté pour le podium en début de course. Hafizh Syahrin et son équipier Arón Canet complètaient le top 10.