Concessions, âge, essais, device : du changement en Moto2 et Moto3 Plusieurs modifications ont été adoptées aux règlements sportifs et techniques des catégories Moto2 et Moto3, notamment l'interdiction du holeshot device dès à présent et la mise en place de concessions à partir de 2023.

Par : Léna Buffa Lors de sa récente réunion en marge du Grand Prix des Pays-Bas, la Commission Grand Prix a entériné plusieurs modifications affectant les règlements sportifs et techniques Moto2 et Moto3. Essais privés réduits Compte tenu notamment de l'augmentation du nombre de courses au calendrier, les équipes Moto3 et Moto2 ont émis le souhait que soit réduit le nombre de jours d'essais privés permis au cours de l'année. Les tests seront dont restreints à partir de 2023, limités à une séance de trois jours avant le début du championnat (comme aujourd'hui) et quatre journées additionnelles au cours de la saison contre sept actuellement. Il est par ailleurs précisé qu'il n'y aura pas de restrictions sur les essais des rookies entre le dernier Grand Prix de la saison et le 30 novembre. Des concessions pour plus d'essais Une exception sera possible dans la catégorie Moto2 et elle se basera sur un système de concessions comparable à celui qu'a connu le MotoGP ces dernières années. Seront concernées les équipes utilisant des châssis d'un fabricant ayant obtenu moins de cinq points de concessions au cours des deux dernières années, selon le barème suivant : une victoire rapporte trois points de concessions, une deuxième place deux points et une troisième place un point. Ces "teams concessions" conserveront le droit de réaliser sept jours d'essais privés en plus du test collectif de trois jours précédant le début du championnat. Une exemption à l'âge minimum en Moto2 On le sait, à partir de la saison 2023, l'âge minimum instauré dans les trois catégories des Grands Prix sera de 18 ans. Une première exception avait été annoncée, s'appliquant aux vainqueurs de la Rookies Cup et/ou du Junior GP. La Commission Grand Prix a désormais précisé qu'une autre exception s'appliquera au vainqueur du Championnat d'Europe Moto2, qui pourra intégrer le Championnat du monde dans la catégorie Moto2 à 17 ans. Interdiction du holeshot device Plusieurs modifications s'appliquent par ailleurs au règlement technique. En Moto2 et Moto3, les variateurs de hauteur s'appliquant aux motos en mouvement sont déjà interdits. À partir de 2023, le holeshot device le sera également, c'est-à-dire ce même variateur utilisé au départ d'une course.

Afin d'empêcher la recherche aérodynamique d'équipes Moto3 qui ont récemment installé des poignées de guidon allongées, pratique considérée comme "extrêmement dangereuse" car limitant le contrôle de la moto par le pilote, la longueur maximale des poignées de guidon est désormais limitée à 130mm, en Moto3 comme en Moto2, hors bouchons et fixations de levier. Cette interdiction est mise en place avec effet immédiat.

Le coût des châssis va légèrement augmenter dans la catégorie Moto3 à partir de 2023. Un châssis complet (auquel ne manquent que moteur, ECU/datalogger, transpondeur et émetteur/récepteur de données radio) est donc plafonné à 87'000€ au lieu de 85000€.