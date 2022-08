Coup double pour Fernández qui passe en tête du championnat

Augusto Fernández a fait une très bonne opération à Silverstone avec une nouvelle victoire − conquise dans le dernier tour après un beau duel face à Alonso López − qui l'a placé en tête du championnat pendant que ses rivaux pour le titre Ai Ogura et surtout Celestino Vietti vivaient un dimanche plus difficile.

Parti de la pole pour la première fois cette saison, le pilote Ajo a perdu des positions dans les premiers tours et Joe Roberts, Ogura et López, pourtant seulement huitième sur la grille, se sont succédé à la première place dans les deux premiers boucles. Fernández n'occupait plus que la quatrième place mais restait au contact.

López a alors pris les commandes du groupe de tête avec Arón Canet, Ogura et Fernández dans sa roue, avant que Jake Dixon revienne au contact. Mais c'est bien le pilote Speed Up, en quête d'un premier podium pour ce qui est sa première saison complète en Moto2, qui a passé l'essentiel de l'épreuve en tête, comptant jusqu'à une seconde d'avance. Fernández a attendu la mi-course pour remonter à la deuxième place alors que Canet et Ogura se sont fait une frayeur, permettant à Dixon de les doubler entre le 12e et le 14e tour.

Fernández a peu à peu comblé l'écart le séparant de López tandis que la lutte restait acharnée pour la troisième place entre Dixon et Canet, dont la roue arrière a été touchée par Ogura. Dans le tour dernier tour, Fernández a porté une attaque sur López à Brooklands et pris la tête pour finalement s'imposer avec 0"070 d'avance.

Ce troisième succès consécutif permet au pilote Ajo de s'emparer de la tête du championnat. "Ce n'était pas une course facile", a commenté Fernández après l'arrivée. "Les conditions ont un peu changé mais avec ces températures, il fallait lire la course tour après tour, et également le rythme. Dans les dernières boucles, j'ai réussi à revenir sur Alonso, qui faisait une course incroyable − bravo à lui et à son équipe. Notre lutte pour la victoire a été incroyable et je suis super heureux de l'avoir décrochée."

Dixon a décroché la troisième place à domicile, son troisième podium de la saison, tandis qu'Ogura et Canet ont complété le top 5. Celestino Vietti a dû se contenter de la sixième place. Arrivé à Silverstone avec autant de points que Fernández et une unité d'avance sur Ogura, le pilote VR46 a vu ses chances compromises par une pénalité long-lap, infligée pour ne pas avoir respecté la procédure au cours d'un essai de départ en EL2. Il n'était plus que 12e après avoir respecté la sanction mais a pu remonter dans le classement.

Joe Roberts, Jorge Navarro, Filip Salac et Bo Bendsneyder ont complété le top 10 tandis que Marcel Schrötter a chuté en fin d'épreuve. Albert Arenas a également fini à terre.

Au championnat, Fernández compte désormais 13 points d'avance sur Ogura et 15 sur Vietti après son succès, tandis que Canet pointe à 34 points et fait encore les frais de son forfait à Assen. Pedro Acosta était quant à lui encore absent en Angleterre, après avoir été déclaré inapte alors qu'il pensait être en mesure de faire son retour.

GP de Grande-Bretagne - Moto2 - Course