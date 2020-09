Bastianini gagne une course écourtée et fait la bonne opération

La course Moto2 de ce deuxième Grand Prix à Misano a été interrompue par drapeau rouge après six tours, en raison de l'arrivée de gouttes de pluie, et ce alors qu'Enea Bastianini avait pris la tête au tour précédent. Le restart a lui-même été retardé, la pluie ayant redoublé alors que tout le plateau avait repris place sur la grille en slicks, puis la course a finalement été relancée pour dix tours.

Luca Marini a alors pris l’avantage sur Bastianini au départ. Le pilote Italtrans a tenté de reprendre la main au virage 4 mais tous deux sont sortis large, laissant Xavi Vierge en profiter pour prendre la tête. Bastianini est repassé devant au virage 11 et il n'allait dès lors ne plus quitter le leadership, tandis que Marini, qui avait choisi de conserver un pneu dur, a commencé à perdre des places.

Bastianini a par la suite rapidement creusé un petit écart, qui allait atteindre les 1"4. Derrière lui, Xavi Vierge a été attaqué par Marcel Schrötter et tous deux ont bataillé jusqu'au cinquième tour pour la deuxième place. Ils ont toutefois perdu du temps dans leur duel, ce qui a permis à Marco Bezzecchi de remonter au deuxième rang en profitant de la trajectoire élargie des deux belligérants. Dans la foulée, Vierge a fini sa course dans le gravier après avoir été touché par Schrötter.

On en était alors à la mi-course, et le pilote du Sky Racing Team VR46 n'allait plus quitter la deuxième place. Dans les derniers tours, il s’est même fait menaçant sur le leader, qui a toutefois conservé 0"720 d’avance sous le drapeau à damier. Enea Bastianini, attendu chez Avintia en MotoGP la saison prochaine, profite de son succès pour revenir à cinq points de Luca Marini, quatrième du jour. Le frère de Valentino Rossi a en effet réussi à reprendre Marcel Schrötter dans les derniers tours, après que celui-ci avait déjà été dépassé par Sam Lowes après son accrochage avec Vierge, l'Anglais s'octroyant ainsi son deuxième podium de la saison.

Finalement cinquième, Schrötter a devancé Jake Dixon, dont la sixième place constitue le meilleur résultat en Moto2. Jorge Navarro a quant à lui pris la septième position, devant Fabio di Giannantonio et Hector Garzó. Ce dernier a gagné une place après une pénalité pour Nicolò Bulega, qui a dépassé les limites de la piste dans le dernier tour.

Au championnat, l'écart en tête se resserre, Luca Marini comptant désormais cinq points d'avance sur Enea Bastianini et 20 sur Marco Bezzecchi. Jorge Martín a quant à lui glissé au cinquième rang, encore absent pour ce Grand Prix en raison d’un nouveau test positif au COVID-19. Mattia Pasini, qui le remplaçait, s’est classé au 16e rang.

Grand Prix d'Émilie-Romagne Moto2