Fernández égale un record de Márquez, Gardner perd gros

Raúl Fernández a confirmé sa très bonne forme avec un troisième succès consécutif sur le Circuit des Amériques, tandis que son coéquipier Remy Gardner n'a pas vu l'arrivée, ce qui a totalement relancé leur duel pour le titre.

Fernández était en pole mais c'est l'un des deux Américains de la catégorie, Cameron Beaubier, qui s'est illustré au départ, passant le premier virage en tête après s'être élancé depuis la deuxième ligne. Le quintuple Champion du MotoAmerica est cependant sorti large, ce qui a permis à Fernández et Gardner de repasser devant. Fabio Di Giannantonio a également doublé l'Américain au virage 2.

Gardner a eu du mal à suivre le rythme imposé par Fernández en début d'épreuve et il a même été doublé par Di Giannantonio et Beaubier. Le leader du championnat a repris l'avantage sur Beaubier et ils ont tous les deux profité d'une erreur de Di Giannantonio pour repasser devant celui qui portera les couleurs du team Gresini en MotoGP en 2022. Beaubier s'est fait menaçant sur Gardner mais il a dû passer dans un dégagement, perdant deux positions dans la manœuvre, au profit de Di Giannantonio et Marco Bezzecchi.

Un doublé des pilotes du team Ajo se profilait avec Fernández solide leader, 1"5 devant Gardner, qui n'avait plus aucun pilot dans sa roue, mais l'Australien est tombé au virage 15. Il n'a pas réussi à repartir et sa course s'est arrêtée là.

Fernández n'a eu qu'à assurer pour s'offrir son dixième podium en 15 départs en Moto2, et surtout septième succès de l'année, sous le regard d'un Gardner qui s'était déjà changé dans le garage d'Ajo. Avant Fernández, seul Marc Márquez avait décroché autant de victoires dans une première saison dans la catégorie, en 2011.

"Incroyable", résume le futur pilote Tech3 en MotoGP. "C'était une course très difficile au niveau de la température, c'était dur d'avoir de bonnes sensations sur la moto mais on a bien travaillé au cours du week-end et je suis vraiment content. Cette victoire est dédiée à Dean, je porte son numéro ou il portait le mien. C'est pour toute sa famille."

Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi ont complété le podium tandis qu'Augusto Fernández s'est classé au quatrième rang. Sur un circuit qu'il connaissait pour y avoir souvent roulé et s'y être imposé en MotoAmerica, Cameron Beaubier a pris la cinquième place, alors qu'il n'avait jamais fait mieux qu'une 13e place jusque-là en Moto2. Tony Arbolino a vu l'arrivée à la sixième position devant Ai Ogura et Xavi Vierge.

Seulement 16e sur la grille après une chute en qualifications, Sam Lowes a dû abandonner en raison d'un souci technique. La course a également été marquée par une chute pour Albert Arenas, qui s'est luxé l'épaule droite.

Après sa chute, Gardner n'a plus que neuf points d'avance sur Fernández au championnat. Avec 65 points de retard, Bezzecchi conserve une infime chance de titre.

GP des Amériques Moto2