Fernández résiste à la douleur et à Gardner

Hervé Poncharal doit assurément suivre les courses Moto2 avec une excitation toute particulière, à voir les prouesses que réalisent chaque semaine ses futurs pilotes Raúl Fernández et Remy Gardner. Et les deux représentants du team Ajo, futur binôme de Tech3 en MotoGP, ont une nouvelle fois fait le show à Misano, en signant leur sixième doublé de la saison !

La hiérarchie finale entre eux a été la même qu'à Alcañiz le week-end précédent, puisque c'est Fernández qui a bouclé la course en premier, après avoir décroché la veille une pole position impressionnante. Une performance devenue habituelle, sachant que l'Espagnol en est à sa sixième victoire de la saison, mais qui cette fois a tout eu d'une épreuve de force.

Le jeune pilote a rejoint le parc fermé au bord des larmes et la main tremblante, le visage marqué par la douleur dû à sa petite fracture de la main droite, opérée il y a deux semaines. Incapable de dormir la nuit précédente, il pensait ne pas réussir à boucler plus de quelques tours, et pourtant il s'est employé avec réussite à reprendre l'avantage sur Sam Lowes et Arón Canet, qui l'avaient passé au départ, avant de conserver les commandes durant la dernière dizaine de tours.

"C'est incroyable de décrocher une autre victoire. Wow ! Cette course a été vraiment difficile", a-t-il admis auprès du site officiel du MotoGP. "Au warm-up mes sensations avec la moto étaient très différentes de la veille, et je suis tombé aussi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais j'ai une équipe incroyable, qui sait très bien que je suis très limité avec ma main et que je ne peux pas faire tellement de tours. Si j'avais fait tout le warm-up, peut-être que je n'aurais pas pu faire la course."

"Ce week-end, c'était plus difficile avec ma main, parce qu'il y a plus de bosses en pistes et plus de virages à droite. À trois tours de l'arrivée, je n'arrivais plus à freiner très fort. Je savais que Remy pouvait me rattraper mais je ne pouvais pas pousser plus fort", a ajouté Fernández.

Car après avoir dû batailler contre Lowes et Canet, il a en effet vu une autre menace, bien connue celle-là, poindre derrière lui. Seulement sixième après le premier tour, Remy Gardner a été contraint de se battre pour remonter peu à peu dans la hiérarchie. Repassé à la deuxième place à deux tours de l'arrivée, l'Australien a retrouvé l'espoir de pouvoir aller chercher la victoire et il a alors tout donné. C'est après avoir manqué de peu la chute à quelques virages de l'arrivée qu'il s'est finalement rendu.

Comme en Aragón, Gardner a donc parfaitement limité les dégâts en ne concédant que cinq points à son coéquipier, celui-ci étant désormais assuré du titre de Rookie de l'année. Au classement général, l'Australien conserve 34 unités d'avance avant les quatre dernières courses, dans un championnat que les deux pilotes Ajo se sont appropriés en ne laissant plus que les places d'honneur à la concurrence.

À Misano, c'est finalement Arón Canet qui s'est offert la médaille de bronze, un quatrième podium pour lui cette saison qui le fait grimper au cinquième rang du classement général. Sam Lowes, en revanche, a dû se contenter de la quatrième place à l'arrivée, le podium continuant à lui échapper depuis Jerez alors qu'il avait entamé la saison tambour battant avec deux victoires. Tout juste a-t-il repris deux points à Marco Bezzecchi, toujours troisième du championnat mais comptant encore 50 unités de marge sur l'Anglais. Le pilote Sky VR46 s'est imposé dans le second groupe, en venant à bout d'Augusto Fernández, Ai Ogura, Xavi Vierge et Fabio Di Giannantonio.

GP de Saint-Marin Moto2