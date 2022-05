Fernández s'impose en solitaire, Acosta part à la faute

Les pilotes Moto2 auront connu plus de chance que les Moto3 avec la météo au Grand Prix de France puisque leur course n'aura pas été impactée par la pluie. En revanche, la chaleur qui a suivi l'averse de fin de matinée a fait monter la température de l'asphalte, provoquant pas moins de huit chutes.

Parmi les pilotes piégés, le rookie Pedro Acosta, auteur de sa première pole position dans la catégorie intermédiaire. Après un excellent départ, le Champion du monde Moto3 en titre a maintenu sa place dès le premier virage et semblait parti pour décrocher sa première victoire dans la catégorie. Néanmoins, après avoir mené la course pendant les dix premiers tours il est parti à la faute, laissant le champ libre à son coéquipier Augusto Fernández.

Juste derrière lui depuis le début, Fernández a ensuite mené une course en solitaire pour aller s'imposer 15 tours plus tard pour la première fois de la saison mais aussi depuis trois ans. S'il est monté à six reprises sur le podium l'an dernier, sa dernière victoire remonte en effet à Misano 2019.

Derrière, la bataille a en revanche fait rage pour le podium entre Arón Canet, Cameron Beaubier et Somkiat Chantra. C'est finalement l'Espagnol qui a eu le dernier mot, devant le Thaïlandais. L'Américain a terminé quatrième et est passé très proche de décrocher son premier podium. Ai Ogura a complété le top 5.

Le leader du championnat Celestino Vietti a pour sa part sauvé les meubles après être parti de la 19e position sur la grille en terminant huitième et conserve ainsi la première place. Marcel Schrötter, Joe Roberts, Jorge Navarro et Stefano Manzi ont complété le top 10. L'Italien est à nouveau entré dans les points pour sa deuxième course au sein du team Yamaha VR46 Master Camp.

Alonso López

De nombreux regards étaient tournés ce week-end vers le team Speed Up, qui a remercié Romano Fenati au terme du dernier Grand Prix, ce qui a eu pour conséquence de déclencher en Commission de sécurité au Mans des discussions autour de la précarité contractuelle des pilotes. L'équipe a ainsi décidé de faire appel à Alonso López, qui avait évolué en Moto3 durant trois saisons de 2018 à 2020, avant de faire des remplacements en Moto2 l'an dernier.

Plus expérimenté après un titre de vice-Champion d'Europe Moto2 décroché en 2021, l'Espagnol a impressionné en se qualifiant sixième, et encore plus en se plaçant quatrième dès le premier tour de course. Un temps troisième, il n'aura pas eu le temps de montrer son potentiel puisqu'il a été accroché dans le sixième tour par Albert Arenas, qui réalisait lui aussi sa meilleure course.

Lire aussi : Le GP de France retrouve son public avec une fréquentation record !

GP de France - Moto2 - Course