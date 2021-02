Présentation poignante pour Gresini Racing en l'absence de son patron

Le team Gresini organisait ce mercredi la présentation officielle de ses programmes Moto2 et Moto3 pour la saison 2021. Un événement forcément très particulier pour l'équipe italienne, privée depuis fin décembre de son patron, Fausto Gresini, qui se bat contre une forme grave de COVID-19.

D'emblée, l'accent a été mis sur le fait que cette première présentation organisée sur Internet, à distance des invités et médias habituellement présents pour cause justement de crise sanitaire, était aussi la première à se tenir sans Fausto Gresini, patron emblématique des troupes basées à Imola. "Nous ressentons des émotions très contrastées, une grande joie à l'idée de vous montrer ce que cette équipe fantastique, voulue et créée par Fausto, parvient à construire chaque année au prix de beaucoup de travail et d'efforts, mais d'un autre côté il y a aussi la grande tristesse de savoir dans quelle condition se trouve Fausto, que nous aimerions avoir avec nous", a fait savoir le présentateur de l'événement, précisant que "ce lion de Fausto se bat encore contre cette maudite maladie".

Il a été indiqué que le doute a perduré jusqu'à hier soir pour savoir s'il fallait ou non maintenir ce rendez-vous, alors que Fausto Gresini a connu en fin de semaine dernière une nouvelle dégradation de ses constantes. Si le dernier bulletin officiel transmis le 9 février faisait état d'une stabilisation de ses conditions après une alerte, une "dégradation soudaine" a en effet été rapportée par sa famille peu après. Il y a deux jours, Fausto Gresini était à nouveau stable, mais son état reste grave, alors qu'il est hospitalisé depuis fin décembre.

Décision a finalement été prise de bel et bien tenir cette présentation, l'équipe italienne ayant estimé que son directeur le voudrait. Et si cet événement s'est donc organisé sans lui, c'est plus globalement la préparation du championnat qui débutera le mois prochain qui a été marquée par son absence criante.

"Les dernières semaines ont été difficiles, différentes. Fausto est le véritable leader de l'équipe. Au quotidien, il fait le tour des bureaux dix fois par jour, il stimule, active des projets. Son absence a donc été lourde", a admis Carlo Merlini, directeur commercial de l'équipe. "D'un autre côté, l'équipe qu'il a formée se donne à 150%, des personnes dotées d'un grand sens des responsabilités et passionnées qui nous ont permis d'arriver à ce point de départ, de dévoiler les motos et de lancer les projets. Tout le monde s'est investi, avec le cœur et avec le désir que, quand il verra cette présentation, il sera heureux de l'équipe qu'il a formée."

Les premières minutes ont été intégralement dédiées à l'ancien pilote, et à cette introduction a suivi un message vidéo de soutien adressé à Fausto Gresini par de nombreux responsables du championnat : Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, qui s'est dit "très inquiet" de sa santé, mais aussi Mike Trimby, PDG de l'IRTA, Hervé Poncharal, président de l'IRTA, Jorge Viegas, président de la FIM, ou encore Loris Capirossi, conseiller sécurité de la FIM et qui fut à la fois l'adversaire de Fausto Gresini en 125cc et son pilote plus tard.

"Tout le paddock t'attend", a déclaré Hervé Poncharal. "On ne peut pas commencer le championnat sans Fausto Gresini. Nous avons déjà décidé d'annuler les premiers tests en Malaisie, parce qu'on ne pouvait pas les faire sans toi", a-t-il tenté de plaisanter. "La prochaine échéance, c'est fin mars pour la première manche au Qatar et on attend tous de t'y voir. On sait que tu es un battant, que tu ne baisses jamais les bras. […] Reviens-nous fort, on attend, et sans toi on ne peut pas commencer."

Malgré l'émotion palpable, cet événement a ensuite permis de lever le voile sur les machines engagées par Gresini Racing en Moto2, avec Fabio Di Giannantonio et Nicolò Bulega, et en Moto3 avec Jeremy Alcoba et Gabriel Rodrigo. L'équipe court également dans la catégorie MotoGP, en soutien étroit du programme Aprilia. Aucune date de présentation n'a pour le moment été annoncée pour cette partie de son activité.