Martín toujours positif au COVID-19, Pasini le remplace

Jorge Martín va manquer une deuxième course. Déjà forfait pour le Grand Prix de Saint-Marin, en raison d'un test positif au COVID-19, le Champion du monde Moto3 2018 a une nouvelle fois été testé positif en préambule du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Il n'a donc pas le droit de regagner le paddock.

Cette nouvelle absence fait probablement perdre à Jorge Martín ses derniers espoirs de titre en Moto2. Il était à huit points de la première place avant la première course de Misano et il accuse maintenant un retard de 34 points sur Luca Marini, le leader. L'écart pourrait grandir ce week-end.

Martín était asymptomatique la semaine dernière et il a précisé sur Instagram qu'il se sentait "à 100%". "Ma moto me manque ! La compétition me manque !" a-t-il également précisé.

Mattia Pasini en renfort

Tetsuta Nagashima était le seul pilote engagé par Ajo au Grand Prix de Saint-Marin. Ce week-end, l'équipe va remplacer Jorge Martín par Mattia Pasini. Le vétéran du Moto2 espère s'offrir un bon résultat.

"Je suis très heureux de faire mon retour, surtout pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, ma course à domicile", déclare Pasini. "Mais je suis vraiment désolé pour Jorge Martin. J’espère qu’il pourra vite revenir et en attendant, je vais prendre soin de sa moto. Je tiens à remercier Red Bull KTM Ajo de m’offrir cette opportunité, et je suis certain que nous allons vivre un bon week-end. Je veux profiter de cette manche, faire un bon travail et je vais essayer d’avancer étape par étape. Je vais énormément travailler pour décrocher un bon résultat."