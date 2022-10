Jorge Navarro opéré du fémur et indigné par la direction de course

Lors de la course Moto2 du Grand Prix d'Australie, Jorge Navarro a été victime d'une chute qui, a priori, ne devait pas avoir de conséquences majeures. Mais par malchance, Simone Corsi, qui se trouvait derrière l'Espagnol, n'a rien pu faire pour l'éviter alors qu'il était au sol et l'accident a finalement valu une fracture du fémur gauche à Navarro.

Pire encore, le pilote de l'équipe FlexBox HP40 dirigée par Sito Pons est ensuite longuement resté prostré dans le bac à gravier, à proximité immédiate de la piste, après avoir retiré son casque. La course n'ayant pas été interrompue pour l'évacuer, le peloton est repassé sur place à deux reprises, avec les risques majeurs que cela implique.

On a peine à croire aux images, qui montrent le pilote assis par terre, sans casque, immobile et en souffrance, avec à ses côtés un commissaire impuissant et des motos passant quatre mètres plus loin à toute vitesse. Le tout sans que la direction de la course n'expose de drapeau rouge.

Motorsport.com a contacté le manager de Jorge Navarro, Albert Valera, qui a confirmé que le pilote avait été opéré à Melbourne. "Jorge va mieux, en principe il sortira mardi. Il a été opéré du fémur de la jambe gauche, mais il est déjà debout et arrive à poser son pied au sol, ce qui est bon signe", a ainsi expliqué Albert Valera.

L'agent explique cependant que son pilote est très en colère contre ce qui s'est passé, pointant du doigt l'inaction de la direction de course. "Il est vraiment dégoûté que le drapeau rouge n'ait pas été sorti", a-t-il indiqué. "Les commissaires, après l'avoir laissé au sol, ont dû quitter la zone alors que les autres pilotes arrivaient. Il n'en restait plus qu'un, qui n'a rien pu faire pour le sortir de là. Deux tours ont passé avant qu'ils puissent l'évacuer, alors que la course passait à côté de lui, très près."

"Jorge est un peu déçu de cette décision. Il espère qu'ils vont réfléchir et feront des changements dans ces domaines. [Il y a eu ce qui] est arrivé en Thaïlande avec la décision de courir sur le mouillé, et maintenant ceci", a ajouté Albert Valera en faisant référence à l'épreuve de Buriram, où la direction de course a retardé la décision d'arrêter la course Moto2 alors qu'une averse s'abattait sur le circuit et mettait en danger les pilotes.

Lundi matin, Jorge Navarro a reçu la visite de son équipe et de son coéquipier Arón Canet au centre médical dans lequel il a été opéré. Simone Corsi est également venu le saluer, après avoir eu le malheur de se trouver juste derrière lui au moment de l'accident et ne pas avoir pu l'éviter au sol. Le pilote italien s'est quant à lui blessé à la main droite en tombant.

Jorge Navarro a reçu la visite de Simone Corsi

Indignation dans le paddock

Les images de Jorge Navarro immobile sur le bord de la piste et des autres pilotes passant à quelques mètres de là, sans que la course soit interrompue, ont suscité l'indignation de nombreuses personnes dans le paddock. Plusieurs coureurs MotoGP ont publiquement exprimé leur colère, alors que cet épisode survient deux semaines après la polémique qui avait concerné le Grand Prix de Thaïlande de la catégorie intermédiaire.

Aleix Espargaró s'est ainsi dit choqué par ce qui s'est passé : "En Thaïlande, pendant la course Moto2, ils auraient dû sortir le drapeau rouge trois tours plus tôt qu'ils ne l'ont fait. On en a parlé lors de la réunion de la Commission de sécurité, ils s'en sont excusés, et là Navarro était par terre, en pleurs, avec la jambe complètement détruite. Des commissaires étaient là, avec lui, dans les graviers, et ils n'ont pas sorti le drapeau rouge. C'est fou."

Joan Mir a lui aussi estimé qu'il était nécessaire d'agir : "Navarro était par terre sans casque ? On en parlera, c'est sûr, parce que c'est une situation évidente de drapeau rouge."

Jorge Navarro doit rejoindre le WorldSSP la saison prochaine, où il pilotera une Yamaha du team Ten Kate, si bien que ce malheureux accident marque la fin de sa carrière en Moto2. Il ne pourra pas faire ses adieux à la catégorie en disputant l'une des deux courses restantes cette saison.