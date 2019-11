Tom Lüthi était troisième au classement avant la course finale à Valence - quatre points derrière le deuxième, Brad Binder. Avec une victoire, il pouvait s'assurer le titre de vice-champion, quelle que soit le résultat du Sud-Africain.

Mais le week-end n'a pas démarré de manière optimale pour le Bernois. Alors que Binder a dominé les essais libres du vendredi avec une demi-seconde d'avance sur le reste du peloton, Lüthi n'a pas vraiment pu se livrer et a dû se contenter de la neuvième place au terme de la journée. L'écart par rapport au deuxième se limitait toutefois à environ deux dixièmes de seconde.

Après des problèmes techniques lors de la séance qualificative, Lüthi se hissait finalement à la 5e place sur la grille de départ avec un tour presque parfait, deux places devant Binder.

En course, Lüthi prenait un excellent départ dans la course - il se hissait à la deuxième place, alors que le Sud-Africain se positionnait au quatrième rang. Un tour plus tard, les deux hommes occupaient les deux premières positions.

Avec Jorge Navarro dans leur sillage, Lüthi et Binder se sont détachés du reste du peloton, et même si le Bernois a tout donné sur la piste, son rival ne lâchait rien lui non plus.

Thomas Lüthi, Intact GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

La victoire aurait suffi au Suisse pour terminer deuxième du championnat mais, dans le dernier tiers de la course, Binder a augmenté la pression avant d'effectuer un dépassement imparable dans l'avant-dernier tour, se dirigeant vers la victoire, et conservant ainsi sa place de vice-champion à l'issue de cette dernière course de la saison.

Lüthi franchissait la ligne d'arrivée à la deuxième place - son quatrième podium consécutif. "J'ai tout essayé jusqu'à la fin", a-t-il commenté après avoir franchi la ligne d'arrivée. "J'ai attaqué dès le début, mais au fil des tours le vent s'est renforcé et j'ai eu de plus en plus de problèmes avec la roue avant. Je savais que Brad allait gagner, et il l'a fait."

"Bien sûr, je suis un peu déçu d'avoir perdu la deuxième place au Championnat du Monde, mais c'est quand même super de terminer la saison avec un podium.

Un point final pour Aegerter



Son compatriote Dominique Aegerter était lui présent sur la grille de départ de Moto2 pour la dernière fois dimanche. Il passera en MotoE pour la saison prochaine, où il concourra pour l'équipe Dynavolt Intact.

Dominique Aegerter, Forward Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pilote MV Agusta a dû toutefois se contenter de la 19ème place sur la grille de départ.

"J'ai des sentiments mitigés", a-t-il dit juste avant le départ. "Je veux terminer la saison avec un bon résultat. C'est dommage que ça finisse comme ça, mais j'ai de nouveaux objectifs que je poursuis. Heureusement, je reste dans la compétition moto."

Déjà dans le premier tour, Aegerter gagnait deux places pour se positionner à la porte des points. Il gardait sa concentration pour se hisser jusqu'à la douzième place à l'issue des 16 tours de course.

"Notre objectif était de terminer la course avec des points et de faire une course solide. Je pense que nous avons accompli ces deux tâches avec succès d'une certaine manière", a-t-il conclu positivement après la course.

"Ce n'est pas facile pour moi de dire au revoir à la catégorie Moto2. D'ailleurs, après un an de bonne coopération, il est toujours difficile de dire au revoir à une équipe. Mais nous allons nous séparer satisfaits parce que nous avons obtenu le meilleur résultat possible aujourd'hui."

"Je suis très fier d'avoir participé à ce projet avec le MV Agusta. C'est bien de voir que nous avons fait des progrès. C'est donc un peu dommage que je ne puisse pas continuer ici l'année prochaine."