López impressionne, Vietti chute à nouveau

Alonso López n'en finit plus d'impressionner ! Qualifié en troisième position à Misano, il est parvenu à s'emparer de la tête de la course dans les premiers virages et ne l'a plus lâchée jusqu'au drapeau à damier, s'imposant ainsi pour son huitième Grand Prix seulement en Moto2.

Arrivé au Mans cette année afin de remplacer Romano Fenati, évincé de l'équipe Speed Up, le jeune Espagnol faisait jusqu'à présent ses armes en Championnat d'Europe Moto2 après une expérience de trois ans en Moto3 peu concluante (un seul podium à son actif) qui s'était soldée par un non renouvellement de son contrat.

Appelé l'an dernier déjà par l'équipe Speed Up pour quatre courses de remplacement, il avait effectué des débuts timides, avec toutefois de premiers points marqués avec une 12e position décrochée en Allemagne.

Cette année, en revanche, López est revenu transformé ! En lutte pour le podium dès sa première course, qu'il n'a pas pu finir, accroché par un autre pilote, il n'a depuis jamais quitté les avant-postes. Toujours entre la sixième et la huitième position à l'arrivée, il a passé un cap à Silverstone en montant sur son tout premier podium, après s'être battu pour la victoire face à Augusto Fernández jusque dans le dernier tour.

Cette fois, personne n'a été en mesure de venir la lui retirer, et l'Espagnol s'est imposé avec plus d'une seconde d'avance. "C'est incroyable ! Je n'ai pas de mots. Je suis vraiment content parce que je ne m'y attendais pas", a-t-il déclaré, très ému, au site officiel.

Derrière López, en revanche, la course a été animée. Arón Canet, Celestino Vietti, Albert Arenas et Augusto Fernández ont bataillé pour le podium, et ce sont finalement Canet et Fernández qui ont eu le dernier mot, reléguant Arenas à la quatrième place.

Arón Canet, Alonso López et Augusto Fernández sur le podium du GP de Saint-Marin

Vietti est de son côté parti à la faute un peu avant la mi-course, pour la deuxième fois consécutive. Il s'agit de son cinquième abandon de la saison, qui pèse lourd dans la balance du championnat puisqu'il se retrouve désormais à 42 points de Fernández, qui a par ailleurs repris la tête à Ai Ogura pour quatre points.

Le Japonais a conclu le Grand Prix en cinquième position, sans jamais avoir été en mesure de se battre avec les premiers. Il a toutefois pris de précieux points dans sa lutte au titre mondial. Pedro Acosta, Tony Arbolino, Somkiat Chantra, Joe Roberts et Jeremy Alcoba ont complété le top 10.

Le GP de Saint-Marin a également été animé du côté des chutes, puisque seuls 17 pilotes ont passé la ligne d'arrivée sur les 31 engagés. Parmi les piégés, Jake Dixon a chuté dès le deuxième virage de la course, tandis que Fermín Aldeguer est parti à la faute alors qu'il venait de recevoir une pénalité de long-lap pour ne pas avoir rendu de positions après un tout droit. Mattia Pasini, qui faisait son retour en piste en tant que wild-card et évoluait aux avant-postes après une jolie qualification au 10e rang, est également tombé.

