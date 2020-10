Chute effrayante pour Luca Marini au Mans

Luca Marini est peut-être blessé après une grosse chute lors des Essais Libres 2 du Grand Prix de France. Le leader du Moto2 a été victime d'un très gros highside après la chicane Dunlop. Marini a été éjecté de sa machine à plus de 130km/h, avant de lourdement retomber sur la piste. Il a vite pu se relever mais avec des difficultés pour marcher, visiblement en raison d'une douleur à la cheville gauche. Les commissaires ont dû aider le pilote à évacuer la piste.

Après un passage au centre médical, où son demi-frère et patron Valentino Rossi l'a vite rejoint, Luca Marini a été transféré vers un hôpital afin de passer des examens plus approfondis, qui permettront de déterminer s'il souffre d'une fracture. "Il semble touché à la cheville gauche et les radios permettront de connaître la situation", a confirmé Pablo Nieto, le team manager de VR46, auprès de DAZN.

Après la chute de Marini, le drapeau rouge a été déployé afin que les débris de sa moto soient nettoyés. Jorge Martín, récemment titularisé chez Avintia en MotoGP pour la saison 202, a réalisé le meilleur temps de la séance, devant Jake Dixon et Marco Bezzecchi.

Une blessure de Luca Marini pourrait avoir de très grosses conséquences dans la lutte pour le titre puisque les pilotes s'apprêtent à disputer six épreuves au cours des sept prochains week-ends et que le pilote VR46 n'a que 20 points d'avance sur Enea Bastianini, son principal rival dans la course au titre, et 46 sur Marco Bezzecchi.

La pluie a compliqué les essais des pilotes dans toutes les catégories ce vendredi au Mans et Luca Marini avait déjà chuté dans les Essais Libres 1, mais à faible vitesse. La piste s'est asséchée dans l'après-midi mais les conditions sont restées difficiles et de nombreux pilotes ont chuté en MotoGP, à l'image de Bradley Smith. Le pilote Aprilia boitait après sa chute, mais il n'est pas blessé. Le meilleur temps de la journée a été signé par Jack Miller dans la catégorie MotoGP.