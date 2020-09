Marini frappe fort en remportant son duel contre Lowes

Luca Marini a réaffirmé sa position de leader dans la catégorie intermédiaire en remportant une solide victoire au Grand Prix de Catalogne. Arrivé à Barcelone avec une avance réduite à cinq points, sous la pression d'un Enea Bastianini déjà vainqueur trois fois et d'un Marco Bezzecchi auteur d'une solide moisson ces dernières semaines, le leader devait réagir et il l'a fait avec l'art et la manière.

Alors que ses deux adversaires directs étaient relégués à une bagarre pour les accessits, Marini a réalisé le week-end parfait, d'abord en décrochant une pole position record puis en entamant la course en meneur, initialement suivi par les Speed Up de Fabio Di Giannantonio et Jorge Navarro.

Au fil des tours, c'est toutefois Sam Lowes qui s'est affirmé comme la menace la plus importante, l'Anglais ayant réussi à se porter à la deuxième position dans le huitième tour puis à rapidement recoller à la roue de Luca Marini. Un duel commençait alors pour la seconde moitié de la course. À sept tours de l'arrivée, Lowes dépassait le pilote Sky VR46 dans le virage 1.

"Ça a été une course étrange, car avec ces températures je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas vraiment de baisse de performance dans les pneus, comme en EL3 où l'on avait fait un long run avec un bon rythme. Mais quand j'ai vu qu'il restait huit tours, le pneu arrière a fortement baissé et je me suis dit que ça n'allait pas être facile. Sam m'a alors passé", raconte le pilote italien.

"À partir de là, j'ai essayé de comprendre quel était son rythme. Il était très rapide, mais il poussait très fort sur son pneu arrière. J'espérais donc que lui aussi allait subir une baisse de son pneu arrière, plus forte que moi", poursuit Marini, qui a su dérouler la stratégie parfaite dans cette phase délicate de la course. Et Sam Lowes, qui a touché du doigt une première victoire depuis 2016, était finalement devenu une proie à la portée du pilote italien alors que la limite était atteinte dans les pneus des deux hommes.

"J'ai essayé de rester derrière lui, je lui ai mis la pression, et dans les trois derniers tours il a commencé à faire des erreurs, à beaucoup glisser avec le pneu arrière. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais gagner la course, j'ai donc essayé de le passer dès que possible et de pousser dans les deux derniers tours", ajoute Luca Marini, repassé en tête à une dizaine de kilomètres de l'arrivée et aidé par une autre erreur de son rival pour disposer de suffisamment de marge et rester aux commandes jusqu'au drapeau à damier.

Cette victoire est la troisième de Luca Marini cette saison et elle lui permet de porter son avance au championnat à 20 points sur Enea Bastianini et 36 sur Marco Bezzecchi, qui n'ont pu dépasser la sixième et la septième places en course. C'était la conclusion d'un week-end en dedans pour le pilote Italtrans, et la conséquence pour le coéquipier de Marini d'un tout droit qui lui a coûté cher en course.

Au championnat, ils doivent également compter sur Lowes, qui revient à 47 points. Quant au cinquième homme du classement général, Jorge Martín, il a perdu une nouvelle opportunité de marquer de gros points après avoir manqué deux courses pour cause d'infection au COVID-19. Cette fois, c'est un problème technique qui l'a poussé à l'abandon.

Le podium a été complété par Fabio Di Giannantonio, qui semble avoir retrouvé de bonnes sensations avec sa Speed Up et fête son premier top 3 depuis l'année dernière et pourrait bien s'affirmer comme un arbitre de la course au titre dans les deux mois à venir. Jorge Navarro et Joe Roberts, qui ont eux aussi battu Bastianini et Bezzecchi, ont également brillé dans ce second groupe, bien que tenus en respect par les leaders.

GP de Catalogne Moto2