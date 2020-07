Marini tient sa revanche, Nagashima confirme son leadership

Luca Marini avait dominé la première course de la saison MotoGP, au Qatar, cependant la dégradation de son pneu avant en fin d'épreuve l'avait fait dégringoler au classement, jusqu'à même le voir sortir de la zone des points après un contact avec Jake Dixon. Cette fois, à Jerez, le pilote VR46 a été au bout de l'opération, signant une victoire incontestable.

Comme il l'avait fait à Losail, en mars, alors que les catégories Moto2 et Moto3 étaient les seules à pouvoir sauver leur course au début de la vague pandémique, Marini a pris les commandes en quelques tours, avant d'imprimer un rythme infernal dans la chaleur bouillante de l'Andalousie, s'envolant dès lors jusqu'à sa quatrième victoire dans le championnat.

Seul Tetsuta Nagashima a essayé de résister et d'opposer un peu de résistance au pilote italien. Le Japonais, victorieux à Losail, est parvenu à rester à moins de deux secondes de la Kalex du SKY Racing Team VR46. Quelques dérobades de sa roue avant l'ont toutefois convaincu de se montrer un peu plus prudent dans la dernière partie de la course.

La suprématie de Nagashima, confirmée en Andalousie après sa première victoire au Qatar, continue de surprendre dans le stand du Team Ajo, bien que son coéquipier n'ait pas démérité. Jorge Martín est en effet monté sur la troisième marche du podium après s'être élancé de la pole position, une première pour lui en Moto2, et avoir mené les premiers tours.

"Ça a été une très bonne course", se félicite Luca Marini. "Étant donné que Jorge et Testu avaient aussi été rapides là-bas, je pense que le Qatar aurait pu se passer un peu de la même façon si je n'avais pas eu ce problème avec le pneu avant. Il a vraiment fallu que l'on travaille beaucoup sur le rythme de course et on a bien commencé dès vendredi. Il faut que je progresse un peu en qualifs, mais la deuxième ligne était une assez bonne place de départ pour la course."

De retour de blessure, Sam Lowes a rallié l'arrivée à la quatrième place, après une course gâchée par un contact avec Marcel Schrötter. Le rookie Arón Canet a réalisé une très bonne performance en allant chercher la cinquième place, devant Hafizh Syahrin, de retour dans la catégorie intermédiaire.

Le pilote Speed Up Jorge Navarro n'a pas été plus loin que le premier virage, victime d'un contact avec Marco Bezzecchi, qui a lui aussi fini dans le gravier plus tard. Le coéquipier de Marini était encore assez proche des hommes du podium lorsque sa Kalex l'a envoyé au tapis, dans le septième tour.

Remy Gardner s'est classé septième, devant Lorenzo Baldassarri, qui grâce à sa deuxième place à Losail occupe encore la deuxième position du championnat, à 17 points de Nagashima cependant. Luca Marini fait un bond au troisième rang du classement général, suivi de près par Enea Bastianini, neuvième de la course après un final groupé avec Baldassarri et Xavi Vierge.

Champion en titre en Moto3, Lorenzo Dalla Porta est apparu encore en difficulté, n'ayant pas réussi à faire mieux que 19e avec la Kalex du team Italtrans Racing. Quant à Joe Roberts, après son début de saison tonitruant au Qatar, il a cette fois dû se contenter de la 17e place.

Grand Prix d'Espagne – Course Moto2