Misano était promis à Luca Marini

Remy Gardner devait s'élancer de la pole position après la pénalité reçue par Sam Lowes, auteur du meilleur temps des qualifications, mais a été contraint au départ depuis la pitlane pour sa responsabilité dans la collision avec Jorge Navarro et Somkiat Chantra lors du GP de Styrie. Néanmoins, Gardner, victime de fractures à la main et au pied après une grosse chute lors du warm-up, n'a pu prendre part au Grand Prix et a de ce fait lui-même concédé sa pole récupérée à Luca Marini.

L'occasion était trop belle pour celui qui arrivait dans la position de leader du championnat et s'octroyait le holeshot devant Enea Bastianini au départ. Rapidement, c'était pourtant la seconde moto du team VR46, menée par Bezzecchi, qui allait devenir la réelle menace du frère de Valentino Rossi, alors qu'elle passait en seconde position dans le virage 8.

Le duo se mit immédiatement à l'abri en créant un écart avec Bastianini, monté à une seconde au quatrième passage. Marini parvenait de son côté à prendre un peu d'air sur Bezzecchi, son avance de 0''6 passant à une seconde pleine au neuvième passage. Un écart qui passait bientôt à 1''7 avant de commencer à réduire vivement en arrivant au 16e tour.

Marini ne disposait ainsi plus que de 0''7 d'avance tandis que Bezzecchi maintenait de son côté Bastianini à 0''8. Les espoirs de mise sous pression du duo de tête du futur pilote Avintia Ducati en MotoGP furent cependant anéantis dans ce même 16e tour, avec un rattrapage de l'avant lui coûtant un temps précieux et le rejetant à 2''5. Bezzecchi, lui, maintenait son équipier sous pression et se retrouvait même en tête à la fin du 18e tour, sur une prise trop large de l'épingle de Carro par Marini. Les deux pilotes VR46 se sont alors engagés dans une féroce bataille pour la tête, Marini lançant l'assaut dans Quercia au 21e tour. Capable de le contrer en reprenant la position dans le droit de Tramonto, Bezzecchi commettait néanmoins une erreur dans l'avant-dernier tour et laissait Marini respirer et franchir la ligne d'arrivée avec 1''1 d'avance. Il s'agit de la seconde victoire de Marini cette saison.

Bezzecchi a frôlé la correctionnelle en fin de course en laissant Bastianini 0''098 derrière lui, tandis que Xavi Vierge plaçait sa Petronas Sprinta en quatrième position, devant Augusto Fernandez. Tom Luthi s'est adjugé la sixième position arrivée.

Au championnat, l'avance de Marini passe à 17 points sur Bastianini, tandis que Bezzecchi évolue désormais à 27 unités de son équipier. Forfait en raison d'un test positif au COVID-19, Jorge Martín a bien entendu perdu gros et a glissé au quatrième rang du général, à désormais 33 points de Marini.

Saint-Marin - Course Moto2