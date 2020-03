Moto2 : Un départ compliqué pour les pilotes suisses

Après des essais hivernaux satisfaisants, Thomas Lüthi s'était fixé comme objectif de remporter le titre, mais le début de la nouvelle saison ne s'est pas du tout déroulé selon ses espérances.

Au cours des séances d'essais du vendredi et du samedi, ce dernier n'a pas réussi à retrouver les bonnes sensations sur la moto, perdant un temps précieux d'adaptation et de mise au point nécessaire après avoir chuté à deux reprises le vendredi.

Thomas Lüthi, Intact GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Lüthi se montrait logiquement perplexe après avoir signé la 18e place des qualifications : "Physiquement, je me sens bien malgré mes chutes", a-t-il assuré. "Nous avons de plus gros problèmes, mais nous ne savons pas encore ce qui les a causés. Les conditions sont également très différentes. L'après-midi il fait très chaud, le soir plutôt froid, mais c'est la même chose pour tout le monde."

Pendant la nuit, son équipe a complètement reconstruit sa moto. Après un départ canon depuis la sixième ligne, le pilote suisse a gagné six places dans le premier tour et a terminé dixième - à seulement huit secondes du vainqueur surprise Tetsuta Nagashima.

"Je suis naturellement un peu déçu, c'est évident", a-t-il expliqué après la course. "Nous avons travaillé dans la mauvaise direction pendant trop longtemps, puis nous avons dû changer complètement de réglages pour le jour de la course. L'équipe a fait un très bon travail, mais tout était un peu serré."

"Après les qualifications difficiles d'hier, la position de départ n'était pas bonne pour la course. Au final, j'ai essayé de limiter les dégâts, je n'étais pas loin des pilotes de tête. Mais je suis également heureux de l'expérience que nous avons accumulé ici. Il est absolument crucial que nous en tirions des enseignements, cela pourrait même nous donner un avantage pour l'avenir".

Jesko Raffin, RW Racing GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Raffin à la peine, bonne première sortie pour Dupasquier

Alors que Lüthi a réussi à marquer six points grâce à sa dixième place, son compatriote Jesko Raffin est reparti les mains vides pour son retour à plein temps en Moto2. Le Zurichois n'a jamais vraiment pris son envol tout au long du week-end et a finalement dû s'attaquer à la course depuis la 22e place sur la grille de départ.

Ce dernier a été bousculé dès le premier tour, ce qui l'a contraint à passer dans l'herbe et n'a pu éviter un accident qu'avec une certaine dose de chance. Il est revenu en piste en dernière position dans ce premier tour et n'a jamais été en mesure d'intégrer la zone des points. Il franchit la ligne à une décevante 23ème place.

"Bien sûr, vous ne souhaitez pas un tel départ, mais dans une course, ce genre de choses peut arriver", a-t-il déclaré après la course. "J'étais dernier après le premier tour et je n'avais pas la vitesse nécessaire pour me battre pour les points. Bien sûr, je suis déçu. Lors de la prochaine course, nous devrons tout reprendre à zéro, mais au moins nous avons pu collecter des données pour toute une distance de course. L'équipe et mes mécaniciens ont travaillé extrêmement dur. Ils ont fait tout leur possible pour améliorer ma situation et je leur en suis très reconnaissant.

Jason Dupasquier peut être beaucoup plus satisfait du week-end de course au Qatar. Le jeune Fribourgeois du team CarXpert PruestlGP a terminé à une solide 25ème place pour ses débuts dans la catégorie Moto3.