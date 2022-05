Ai Ogura gagne à son tour, Arón Canet serre les dents

Au lendemain de sa première pole en Moto2, Ai Ogura a décroché son tout premier succès en Championnat du monde sur le circuit de Jerez, après avoir mené l'épreuve de bout en bout. Arón Canet a pris la deuxième place, malgré une fracture de l'avant-bras gauche et d'un doigt de la main droite qui le faisaient encore souffrir une semaine après sa chute à Portimão.

Ogura a conservé la tête au départ, devant Canet, parti quatrième. Fermin Aldeguer était troisième en sortant du premier virage, devant Tony Arbolino, Somkiat Chantra et Celestino Vietti. Arbolino s'est débarrassé d'Aldeguer puis Canet dans les deux premiers tours, mais l'Espagnol a répliqué dans la sixième boucle.

Derrière eux, Sam Lowes a réussi plusieurs dépassements jusqu'à la quatrième place, après avoir perdu des positions dans un contact avec Chantra au départ. Le pilote Marc VDS a vu sa remonter s'interrompre brutalement puisqu'il est tombé au virage 8. Un tour plus tard, Chantra est également parti à la faute, un virage puis loin.

Ogura, Canet et Arbolino se sont retrouvés esseulés en tête, et le leader a pu creuser l'écart en profitant d'une frayeur de Canet, qui a néanmoins pu rester sur sa moto. Ogura n'a plus eu à s'inquiéter pour une victoire qu'il n'avait pas connue en Moto3. Le Japonais est devenu le cinquième nouveau vainqueur en Moto2 cette année, en seulement six départ.

"Cette fois, je suis heureux à 120% !" s'est réjouit Ogura après l'arrivée. "La course a été parfaite, je suis parti premier et j'ai fini premier, et je n'avais personne devant moi. Je savais que certains pilotes étaient proches derrière moi mais j'étais assez fort à la fin donc la course s'est déroulée à la perfection. Je suis vraiment heureux et un grand merci à l'équipe !"

Canet a conservé la deuxième place devant Arbolino. Augusto Fernández s'est classé au quatrième rang devant Marcel Schrötter. Ils ont tous les deux pris l'avantage sur Celestino Vietti, qui conserve néanmoins la tête du championnat avec 19 points d'avance sur Ogura et 30 sur Arbolino, qui ne changent pas de positions mais se rapprochent du pilote VR46.

Bo Bendsneyder a pris la septième place devant Joe Roberts, qui restait sur un succès au Portugal, tandis qu'Albert Arenas et Jorge Navarro ont complété le top 10. Pedro Acosta était neuvième en début d'épreuve mais une chute dans le troisième tour lui a coûté cher. Le Champion du monde Moto3 a pu repartir pour prendre une lointaine 20e place. Jake Dixon est lui aussi tombé, emmenant Fermin Aldeguer avec lui.

GP d'Espagne - Moto2 - Course