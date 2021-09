Le team Ajo confirme Pedro Acosta et Augusto Fernández

Le team Ajo se savait contraint de trouver un nouveau duo de pilotes pour la saison 2022 puisque Remy Gardner et Raúl Fernández vont tous deux rejoindre le MotoGP avec Tech3. Comme Motorsport.com l'annonçait, la formation d'Aki Ajo fera rouler Pedro Acosta, placé dans l'équipe par KTM, et Augusto Fernández, qui va par la même occasion intégrer le programme du constructeur autrichien. Acosta roule déjà pour Ajo en Moto3 cette année et il domine la catégorie. Selon nos informations, KTM lui a fait signer un contrat à long terme qui prévoit son arrivée en MotoGP en 2024, lui laissant deux années pour prendre de l'expérience en Moto2.

"Le passage en Moto2 était mon objectif parce que c'était l'étape que je devais franchir", déclare Acosta. "Évidemment, il y a toujours à apprendre et je pourrais le faire en Moto3, mais pour [progresser dans] les détails et dans mon développement en tant que pilote, je sens que c'est la bonne décision. C'est un gros avantage de rester dans l'équipe Red Bull KTM Ajo parce qu'on a maintenant une année d'expérience ensemble, et que c'est toujours important d'être entouré par une bonne ambiance. L'équipe m'a vraiment aidé pour ma première année en Championnat du monde. C'était une grosse étape [...] mais j'ai travaillé pour ça et je suis content de l'évolution de la situation."

Augusto Fernández, sans lien de parenté avec Raúl, apportera de son côté sa riche expérience du Moto2 puisqu'il disputera sa sixième saison à cet échelon en 2022. Vainqueur à trois reprises en 2019, l'Espagnol a décroché trois podiums supplémentaires avec Marc VDS cette année et il occupe actuellement la sixième place du championnat. "Je suis très heureux et satisfait de rejoindre Red Bull KTM Ajo", souligne Fernández. "L'équipe est une référence depuis de nombreuses années, avec des victoires et l'habitude de jouer le championnat. Je pense que cette expérience de la lutte pour les titres m'aidera vraiment l'an prochain et je suis impatient de travailler avec eux."

Remy Gardner et Raúl Fernández permettent à Ajo de dominer la catégorie cette année. L'équipe espère que Pedro Acosta et Augusto Fernández feront aussi bien. "Nous vivons une très bonne saison en Moto2, avec Remy et Paul, et il reste quelques courses à disputer mais pour 2022, nous sommes heureux d'avoir à nouveau deux grands pilotes en Pedro et Augusto, un duo prometteur associant expérience et jeunesse", souligne Aki Ajo. "Nous connaissons Augusto depuis un moment et nous avons suivi sa carrière et ses résultats."

"La première saison de Pedro en Moto3 a été particulière et le meilleur est à venir. Le passage en Moto2 après une seule saison en Moto3 est significatif mais si un pilote peut le faire, c'est bien Pedro. Nous lui faisons entièrement confiance et évidemment, nous le soutenons. Avec Red Bull et KTM, je pense que nous avons choisi les bons pilotes pour la KTM GP Academy et pour la suite."

KTM est en effet très impliqué dans cette décision. Plus que tout autre marque représentée en Championnat du monde, la firme de Mattighofen s'implique énormément dans sa filière de pilotes avec pour but de les faire évoluer dans les différentes catégories et les mener au MotoGP. Pedro Acosta et Raúl Fernández s'inscrivent dans cette lignée. "Avec Red Bull KTM Ajo, nous avons la meilleure structure possible pour soutenir les deux pilotes dans leur prochain défi", estime Pit Beirer, le patron de KTM Motorsport. "Aki Ajo et son équipe ont joué un rôle fondamental dans les carrières de nombreux pilotes et nous pouvons être fiers de l'avoir à nos côtés pour ce nouveau projet dans le développement de nos pilotes."

"C'est avec un grand plaisir que nous soutenons le désir de Pedro de passer du Moto3 à la catégorie suivante. Ce qu'il a montré au cours de sa première saison en Championnat du monde a été incroyable et nous croyons qu'il peut rester dans cette dynamique. Il reste concentré sur son objectif pour 2021 mais nous allons affronter le prochain défi ensemble. Avec Augusto, nous accueillons un autre talent prometteur dans la famille Red Bull KTM. Il a montré des signes prometteurs et nous sommes ravis d'avoir un pilote qui a l'expérience du Moto2 parmi nous. Je suis certain qu'avec les conseils d'Aki, il pourra franchir une étape dans ses performances et que nous fêterons de bons résultats dans un futur proche."

