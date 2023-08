Comment Pedro Acosta a voulu changer avant le MotoGP

L'évolution de Pedro Acosta se poursuit inexorablement, confirmant son statut de promesse de demain pour le MotoGP. Éblouissant dès son arrivée en Grand Prix en 2021, lorsqu'il a d'emblée réussi à remporter le titre Moto3, il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, beaucoup donnant même pour acquis qu'il rééditerait l'exploit l'année suivante en Moto2. Seulement, quelques problèmes d'adaptation à la catégorie intermédiaire l'ont empêché d'être à nouveau titré en tant que rookie, bien qu'il ait réalisé un bon championnat, avec trois victoires et la cinquième place au classement général.

Cette année, et alors qu'il se prépare à faire le grand saut vers le MotoGP, Acosta a bien l'intention de ne pas laisser le trophée de champion lui échapper. Il a réalisé une très bonne première partie de saison puisqu'il a décroché quatre victoires lors des huit premières courses et se trouve à la deuxième place du championnat à seulement huit points du leader, Tony Arbolino. Pour en arriver là, l'Espagnol a mis en place des changements, nourris par son expérience encore courte des Grands Prix.

"L'important n'est pas la position au championnat", observe Pedro Acosta. "L'important, c'est que l'on soit compétitifs, qu'on se batte chaque dimanche pour le podium ou même la victoire."

"Si je regarde en arrière, je vois une évolution très positive", explique le pilote Ajo Motorsport. "Je suis arrivé en Championnat du monde alors que j'étais très jeune et je pense que l'équipe m'a beaucoup aidé à grandir, tant sur les circuits qu'en dehors. Ma façon de courir, ma mentalité et bien d'autres aspects ont changé."

"Je me suis amélioré dans de nombreux domaines et je pense que le fait de commettre des erreurs a été plutôt bénéfique pour nous. On en a tiré des leçons et on a plus d'expérience, si bien qu'on sait comment ne pas les commettre."

Pedro Acosta a gagné la moitié des courses à ce stade de la saison Moto2.

Acosta reconnaît toutefois qu'il a débuté l'année 2023 sans grandes ambitions : "J'avais des attentes faibles. Je voulais me concentrer sur une année sans erreurs, ou avec le moins d'erreurs possible. Il était important de ne pas répéter les fautes de l'année dernière et de continuer à progresser. On a beaucoup progressé en qualifications et on interprète bien les courses. Je pense qu'on a dépassé beaucoup d'erreurs que l'on a pu faire et cela nous permet de nous améliorer dans tous les aspects. Aki [Ajo] m'aide beaucoup sur ce point."

Pour compléter sa vitesse pure, indéniable, Acosta cherche encore à se montrer de plus en plus explosif lors des qualifications, une qualité qui lui servira aussi en MotoGP compte tenu du format et des deux épreuves à disputer chaque week-end. En course aussi, l'Espagnol sent qu'il a progressé, notamment en changeant de mentalité afin de préserver le plus de points possibles sur chaque piste, quitte à parfois rentrer dans le rang.

Désormais, quelles sont ses attentes pour la seconde moitié du championnat, dont l'agenda sera particulièrement condensé ? "Ce sera difficile parce que les courses vont être très serrées. Le fait de ne pas se blesser jouera un rôle déterminant dans la course au titre. Je pense que l'on est mieux préparés pour les courses outre-mer qu'on ne l'était l'année dernière et, même si je pense qu'on s'était pas mal débrouillés, il nous manquait quelque chose. C'est un championnat très long et quand viendra le moment d'attaquer, on le fera."