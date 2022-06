Pedro Acosta opéré avec succès du fémur

Blessé à la jambe lors d'un entraînement de motocross mardi, Pedro Acosta a été opéré d'une fracture multiple du fémur gauche ce jeudi à l'hôpital Universitari Dexeus de Barcelone par le docteur Ignacio Ginebrada et son équipe dans le service d'orthopédie et de traumatologie.

La pause estivale commence donc de manière prématurée pour le rookie espagnol, qui était sur une pente ascendante depuis plusieurs Grands Prix. Après avoir tout raflé l'an dernier en Moto3 dès sa première saison, titre mondial compris, il est arrivé cette année en Moto2 et a connu des débuts en dents de scie avec des tops 10 mais aussi des résultats blancs, jusqu'au déclic du Mugello.

Plus jeune vainqueur de la catégorie grâce à sa victoire au Grand Prix d'Italie, il est à nouveau monté sur le podium la semaine dernière en Allemagne et s'apprêtait à continuer sur sa lancée ce week-end aux Pays-Bas.

Retourné chez lui pour s'entraîner au maximum avant de se rendre sur le mythique circuit d'Assen, il se voit finalement contraint de manquer le GP, ce qui sera son cinquième résultat sans points après ses chutes à Austin, Portimão et Le Mans ainsi que sa 20e place à Jerez.

Actuellement huitième du championnat, son retard sur le leader Celestino Vietti s'élève à 58 points mais devrait logiquement augmenter à la suite du Grand Prix. Il va désormais bénéficier de l'intégralité de la pause estivale pour se remettre et revenir le plus en forme possible lors de la reprise de la saison à Silverstone, début août, et tenter de refaire son retard.

