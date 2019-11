Un week-end positif pour Aegerter et Lüthi à Motegi

Motegi constitue l'un des circuits préférés de Thomas Lüthi, c'est un fait avéré. En effet, le Suisse est monté trois fois sur le podium depuis 2013 sur la piste de Honda - et deux fois sur la plus haute marche. Et cette année aussi, le Suisse avait la victoire à portée de main jusque dans les derniers instants. Depuis la 7ème position sur la grille, un rang qu'il avait décroché dans des conditions difficiles en Q2, il s'est propulsé en tête avec un départ fulgurant et s'est battu dans les premières étapes de la course avec Alex Marquez, leader du championnat du monde, avant de dépasser Luca Marini, leader précédent, pour prendre la première place.

Les deux hommes se sont ensuite détachés du reste du peloton, mais le Bernois n'a jamais vraiment réussi à prendre l'avantage sur son rival. Au contraire : dans le dernier tiers de la course, il est devenu évident que le demi-frère de Valentino Rossi était plus rapide et n'attendait que la bonne occasion pour reprendre la tête.

Lire aussi: Marini double la mise en battant Lüthi en duel

Thomas Lüthi, Intact GP, Luca Marini, Sky Racing Team VR46 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette occasion s'est présentée deux tours avant la fin, et l'Italien ne s'est pas fait prier. Néanmoins, Lüthi s'est volontiers contenté de la deuxième place - sa 50ème place sur le podium de la catégorie Moto2.

"Je me sentais très à l'aise aujourd'hui et j'ai déjà pu trouver un bon rythme lors du warm-up", explique-t-il. "La situation au départ de la course n'a pas été facile. Alex (Marquez) a défendu sa position très fort et voulait gagner à tout prix. Quand je l'ai dépassé, j'ai remarqué que j'étais plus rapide que les autres et j'ai attaqué aussi fort que possible. J'aurais pu surprendre Luca (Marini) et le dépasser. Malheureusement, j'avais trop usé mon pneu arrière pour pouvoir le doubler à nouveau sur la fin".

Au classement du championnat du monde, Lüthi pouvait réduire l'écart avec Marquez à 39 points avec cette deuxième place. "Il y a encore trois courses, tout peut encore arriver, dit-il avec optimisme.

Son compatriote Dominique Aegerter a également quitté le Japon satisfait. Mais après la séance qualificative de samedi, les choses ne s'annonçaient pas très bien pour le pilote du MV Agusta. Après une qualification qui était tout sauf optimale, ce dernier ne s'est élancé que de la 28ème position sur la grille de départ, mais les changements apportés par l'équipe dimanche matin lors du warm-up sur la moto se sont avérés tout à fait profitables dans l'après-midi. L'homme de Rohrbach a réussi à rattraper plusieurs places pour couper la ligne d'arrivée au quatorzième rang, ce qui lui permettait d'obtenir deux précieux points au Championnat du Monde.

"Lors du warm-up, nous avons réussi à améliorer encore la moto", explique Aegarter. "La course s'est ensuite très bien déroulée dès le départ et j'ai pu remonter de nombreuses positions. Au final, je n'ai fini qu'avec 15 secondes de retard sur le vainqueur."

Dominique Aegerter, Forward Racing

Als ein Hauptproblem sieht der Berner seine Leistungen im Qualifying: "Wir müssen endlich den Sprung in die ersten fünf, sechs Startreihen schaffen. Das würde uns die Sache am Sonntag ungemein erleichtern.“

Die nächste Gelegenheit dazu hat er bereits am kommenden Wochenende beim GP von Australien in Phillip Island.