Premier succès pour Fernandez en Moto2, Lowes à la faute

Déjà vainqueur à Portimão en novembre dernier dans la catégorie Moto3, Raúl Fernández s'est encore imposé sur le circuit portugais, en Moto2 cette fois, s'offrant au passage son premier succès dans la catégorie. L'Espagnol a notamment profité d'une erreur de l'homme fort du début de saison, Sam Lowes.

En pole pour la troisième fois en autant de course, le pilote du team Marc VDS visait naturellement un troisième succès consécutif mais il n'a pas pris un bon envol et il a été éjecté de sa moto au premier virage. Lourdement retombé, Lowes n'a pas été blessé mais il était évidemment hors course.

Remy Gardner a pris la tête dans ce départ mais il s'est vite retrouvé sous la menace de Marco Bezzecchi, auteur d'un bel envol depuis la huitième place sur la grille. L'Italien s'est emparé de la première position dans la ligne droite, avant de creuser un écart d'une seconde, puis de voir le groupe de chasse revenir à son contact.

Aaron Canet a pris la tête au 11e tour mais lui et Bezzecchi sont sortis large au premier virage, offrant les commandes de la course à Joe Roberts, devant Gardner, qui a ensuite perdu des places en raison de plusieurs erreurs. Canet a ainsi repris l'avantage avant que Fernández, en retrait dans ce groupe en début d'épreuve, entame sa remontée dans les derniers tours, enchaînant les dépassements pour se retrouver à la première position à quatre tours de la fin.

Fernández n'a plus été inquiété pour la première position, parvenant à augmenter son avance sur ses rivaux tour après tour. La lutte pour les deux dernières places du podium a continué dans la toute dernière boucle. Roberts a attaqué Canet et l'Espagnol a répliqué deux virages plus loin. Leur duel a permis à Gardner de se rapprocher et le pilote du team Ajo a doublé Roberts avec un dépassement autoritaire puisque les deux hommes ont eu un contact, pour se classer au troisième rang, derrière Fernández et Canet.

"Incroyable", résume Fernández, qui avait 1"6 d'avance sur Canet en franchissant la ligne d'arrivée. "Je tiens à remercier mon équipe, ils m'ont donné la meilleure moto du week-end pour la course. Dans le warm-up je me suis dit 'Eh, j'ai une moto incroyable pour la fin de course.' C'est incroyable, avec mon équipe et ma famille. Je n'ai pas les mots, je tiens à les remercier. On verra à la prochaine course, [Jerez] est l'une des meilleures pistes pour moi."

Robert a finalement du se contenter de la quatrième place devant Augusto Fernández et Marco Bezzecchi, qui n'a pas pu conserver le bon rythme affiché en début de course. Xavi Vierge s'est classé au septième rang devant Hector Gazo, qui a ainsi marqué ses premiers points de la saison. Cameron Beaubier s'est de son côté offert son premier top 10 dans la catégorie, le Champion du MotoAmerica prenant la neuvième place malgré un contact avec son coéquipier Ai Ogara, qui a dû abandonner.

La course a été marquée par une spectaculaire chute impliquant Yari Montella, victime d'un highside, et Stefano Manzi, dont les motos ont pris feu dans le bac à graviers. Montella est passé par le cendre médical et aucune blessure n'a été identifiée. Jake Dixon a aussi abandonné après une chute, tandis que Nicolò Bulega a percuté Celestino Vietti, provoquant leur abandon.

Lire aussi : Sam Lowes ne fait pas d'un retour en MotoGP sa priorité

La chute de Sam Lowes lui fait perdre la première place du championnat au profit de Remy Gardner, qui a quatre points d'avance sur Raúl Fernández et six sur le Britannique. Les trois hommes se détachent puisque Marco Bezzecchi, quatrième, est à 20 unités du nouveau leader.

GP du Portugal Moto2