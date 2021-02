Les tests Moto2 et Moto3 déplacés au Qatar

Un nouveau changement vient s'appliquer sur l'agenda de reprise du Championnat du monde. Après l'annulation des essais de pré-saison MotoGP initialement prévus à Sepang, et leur transfert à Losail, c'est au tour des catégories Moto2 et Moto3 de trouver refuge au Qatar pour la préparation du championnat.

La séance de tests programmée du 16 au 18 mars à Jerez pour les deux catégories est en effet annulée et remplacée par des essais organisés à Losail, cette fois du 19 au 21 mars. Durant ces trois jours, les pilotes Moto2 et Moto3 partageront la piste avec ceux de l'Asia Talent Cup, avec des sessions de roulage spécifiquement dédiées à chacune des catégories.

Ce changement, décidé par la FIM, l'IRTA et Dorna Sports, vise à "créer le programme d'essais de pré-saison le plus sûr et le plus efficace possible" pour le championnat. L'objectif, plus largement, est de "minimiser les voyages requis pour chaque catégorie et de s'assurer que les deux premiers Grands Prix de la saison puissent se tenir en toute sécurité".

Lire aussi : Présentations MotoGP 2021 : les dates à retenir

En l'état, c'est un mois de travail complet qui s'est constitué à Losail, à partir du shakedown de test MotoGP organisé le 5 mars à destination des rookies de la catégorie reine et des pilotes d'essais. Cinq journées officielles d'essais se tiendront ensuite pour les pilotes MotoGP, avant ce test de trois jours des deux autres catégories. Puis, à partir du 26 mars, la compétition débutera avec le Grand Prix du Qatar, suivie dès la semaine suivante d'une seconde manche baptisée Grand Prix de Doha. En l'état, le championnat vise une première compétition en Europe à la mi-avril.

Calendrier essais de pré-saison et Grands Prix

* Course nocturne

** Soumis à l'homologation de la FIM

Avec German Garcia Casanova